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研究：電動車緩解空汙僅富人受益 恐致更多不平等

一度無家可歸…加州女盲選刮中500萬 迎接婚姻與學位

虎狩（五）

陳柏言

「你聽過那位主任的事嗎？」午休時間結束，老師帶著我走出了休憩所。我們繞過猩猩欄、孔雀舍，和剛從鱷魚池餵食完的熊谷先生會合。

我搖了搖頭。

「我記得，他是在山區獵捕高砂豹的過程中……」熊谷先生說，「據說是繩索鬆脫，然後跌落到斷崖死的──雖然和他一起上山的同仁，並沒有真的看到他摔下去的瞬間。」

「到現在都找不到人哦。」我們一面驅趕著身邊亂竄的孩童，一面聽老師說著，「所以報告書上，我們也只能寫說是『失蹤』──」

我們走到太一的虎欄外。

牠正趴在石穴裡頭，眼睛半開半闔，早就沒有了年輕的丰采。牠的眼睛，像是埋在廢墟裡的玻璃球，覆蓋著沉重而混濁的灰塵。熊谷先生曾慎重地告訴過我，太一的視網膜感染過細菌，右邊那隻眼睛幾乎是看不到的。所以，要接近牠的時候，務必站在牠的左半側，否則牠會感覺到緊張不安。

耳提面命許久，熊谷先生終於開放我進入虎欄，而那也意味著，我終於可以親自飼養太一。

他的說法是：「你經過虎欄時，注視太一那副深情款款的樣子，讓我感覺害怕。」

我私自將他的挖苦，看成是某種讚美。

「謝謝前輩。」我說，「我會加油。」

我攙扶著熊谷先生離開酒館，老師牽著自轉車，一面說著，他待會到家，可能要收拾整晚的行李囉，「真的很麻煩啊。你師母來了好幾封信，要我記得帶她來不及帶走的那些衣服。」

「老師，你要跟那群島人……好好去『巡禮』一番嗎？」

「什麼『巡禮』？好做作的字眼。」老師說，「我會說，那叫做『告別』。」（五）

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