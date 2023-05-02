阿力金吉兒／圖

老虎就停在那棵最大的枯木之後。

熊谷先生說：砰。他說，他聽見了槍響。

那麼小就有記憶了嗎？會不會根本只是一場夢呢？我承認，在熊谷先生講述他四、五歲時，跟著大人，前去朝鮮狩獵老虎的往事時，我曾有好多次，浮現過這樣不敬的念頭。畢竟，對我個人來說，小時候的記憶出差錯，應是常見的事。

印象最深刻的一次，是父親過世以後，我在他的書房找到一本家族相簿。其中一張照片裡，有一位非常眼熟的老婦人。我下意識以為，我曾在某個長假，到她家（大概是一座山城）住過──不記得是幾歲了，但就是有這樣的印象。甚至，我還有一個非常淡薄，卻相當穩固的記憶，是我曾親眼見她，在家門口抽著一支洋菸。我取出那張照片，問了在房裡摺衣服的母親，這位老婦人近況是否安好。我們可不可以找個時間，去探望她？

「啊，那不是你的穗子姨婆嗎？」母親看過照片後，面色有些變化，「怎麼突然問起她呢？」

我說，我小時候是不是和這位姨婆很要好，還在她家住過一段時間？

「怎麼會？她在你出生以前就過世了啊。」母親這麼說，「算起來，在你出世的前一年，她就因為心臟疾病走了。」

在我尚未反應過來前，母親沉吟道：「我聽你爸說過，她的身體一直非常健朗，沒有人想到會那樣說走就走。」

母親把照片遞還給我，「就跟你爸爸一樣哦。」

「你們不覺得，那很像是在做一場夢嗎？」熊谷先生的聲音，立刻將我拉離了記憶。他模仿起老虎在風雪中的呼嘯，彷彿讓我們眼前，下起一場大雪。

他說，如果是噴氣音的嘶鳴，像是這樣（他發出類似嘆氣的聲音）──那麼，牠們就是在釋出友善的訊號，不會攻擊人哦，「一般來說啦。」

然後他又說：半島上的人相信，死去的薩滿會在七日後，化成老虎回來，試驗他的兒子。血。熊谷先生繼續說，死去的老虎，流出了大量的血。血融解了雪，交匯為暗褐色的河流。

我注視著熊谷先生。

他的唇齒、他的髭鬚、他的眉眼，彷彿都與眼前這位正在說話的人逐漸遠離，被埋藏在大雪的森林。

熊谷先生和他的故事像是某種巫儀，在昏暗的光線中充滿雜訊。

我忽然想起，還小的時候，父親曾跟我說過，我死去多年的曾祖父曾有喝醉酒，亂拳打死老虎的傳說──熊谷先生也是那樣，赤手空拳，在漫天風雪裡和一頭巨大的老虎肉搏嗎？

●

熊谷先生喝的酒，恐怕比我和老師全部加起來，還要多上更多。「熊谷前輩，明天下午太一還要表演。」

「放心吧，太一是這園子的元老了，比我們都還要經驗豐富。」熊谷先生說，「而且，與其說是演出……其實只是引牠走出洞穴，繞著虎欄走一圈吧。」

我沒有接話。

我們都知道，明日演出的儀式意義，遠遠大於實質意義。大概也不會有什麼遊客吧──誰會關心一頭衰老老虎的引退呢？

「所以，放心吧。」熊谷先生伸出舌頭，將酒水舔乾。

「無論如何，明天是最後一次登台了吧。」老師說。

我點了點頭。

「唉，」老師說，「真可惜，明天沒有辦法親眼見到了。」

「老師，那麼，您至少幫我勸勸熊谷前輩，少喝一點吧。」

「磯貝啊，」熊谷先生將桌上的毛豆殼朝我彈來，「你來島上以後，是不是太壓抑了啊？」

熊谷先生又一口灌掉了一杯。

「這個酒不是普通的酒……」

「少囉嗦了，」熊谷先生說，「老師就要回去了，都不知道什麼時候才會再見到。當然要好好紀念啊。」

「你就讓他喝吧──他都還沒開始唱歌呢。」老師不知從哪裡又抽出一罐白酒，「來，再喝。」

我算是個「還能喝」的人，但老師帶來的這種白酒，我光是喝上一小口，就感覺整條食道要燒起來，甚至帶點灼傷的疼痛感。即便這一夜，我們是為了歡送老師歸國，才打開這樣烈的酒。（一）