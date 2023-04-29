薛慧瑩／圖

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王慧等在路邊，手有點冷，但她還是脫掉了手套，把自己和方曉燕發的短信來來回回又看了一遍。在最後一條短信裡，方曉燕說她三點半的時候就會回來，現在離三點半還有五分鐘。

今天的風挺大，不停地把王慧的長髮吹向她剛剛塗好潤唇膏的嘴唇上。她把黏在唇膏上的頭髮撥開，心裡竟然浮上了一層緊張。恍神之間，她想起曾經好像也有過這樣的時刻，那是十幾年前的事了。

她一直記得那個晚上，月光很亮，她和出租車 司機一直等在外語學院的西門外面。車點著火、打著表，每次跳表時，司機的表情看起來都比她還著急。時刻流失的分秒都是明碼標價的倒數，標的是方曉燕的純真，倒數的是方曉燕最多只能以小時來計數的處女生涯。而自己呢？王慧無意間在後視鏡裡看見自己的臉，描著眉、畫著眼，嘴上是最愛的豆沙紅，她想自己是故意畫這麼濃的妝的，就是為了讓自己看起來像個老練的、心安理得的老鴇。幾秒鐘後，她還是覺得不自在，只能從包裡取出紙巾，把嘴上的唇膏一點點地擦掉。

後來那輛出租車載著方曉燕，去了湯文遠在西郊的別墅。方曉燕下車的那一刻，王慧內疚到幾乎就要哭了出來，反倒是方曉燕落落大方地給了她一個「一切都會好」的笑容。

此時此刻站在路邊寒風中，想起那個夜晚之後的種種，王慧為自己曾經有過的那絲內疚感到後悔。她在心底痛罵自己的無知和愚蠢，生活真的像部荒誕劇，她在心底啞然失笑。

方曉燕的豪車駛進小區的時候，王慧在心底提醒自己要鎮定。她擠出一個淡定的笑，朝車窗擺擺手。車在她前面停下來，但車裡的女人並沒有看她。王慧打開車門坐了進去，兩個人一起來到地下停車場。

「這車子是新換的吧，記得你以前開的不是這一輛。」王慧說。

「嗯。」方曉燕的口氣有點躊躇，「出去談生意的時候，充充門面而已。」

王慧點點頭，她側過臉望著方曉燕。方曉燕沒看她，在地下車庫裡找到自己的車位，把車停好。

「有話咱們上去說，好吧？」方曉燕把車熄了火，然後出了車門。

從地下車庫進電梯，上到十三樓，就是方曉燕的大平層。

「很多西方人迷信，說十三是不吉利的數字。」王慧望著被方曉燕按亮的「十三」說。

「我不信這個，什麼四代表死、八就是發、六六大順之類的，我一概不信。都是心裡暗示罷了。」方曉燕說。

這個大平層是方曉燕三個月前剛買的，這幾年她的事業做得不錯，房子也越換越大。這一套是她和李軒一起看上的，搬進來的一個月後，他們登記結婚，又去度了蜜月。李軒比她小四歲，是個出生於書香門第的公務員。

「這房子真不錯，花了多少錢？」王慧四處打量了一番，口氣酸溜溜地問。

「買了有一陣子了，我記不太清了。」方曉燕說，這當然是敷衍的藉口。

「怎麼會記不清？」王慧笑了，「我看你是不是鈔票賺得太多了，所以忘記了，真是貴人多忘事。」她說著，在沙發裡坐下，從隨身帶來的包裡取出一個信封，放在面前的桌子上，「你不會把我們倆要談的事也忘了吧？」

方曉燕沒接，她去廚房的冰箱裡，給自己取了瓶依雲，擰開蓋，喝了一口，然後在王慧對面的位置坐下。

「要談什麼？」她問。「請長話短說。」

「好，那我們就長話短說，我需要錢。」

「要借多少？」

「先說清楚，這不是借。借，是要還的。」王慧說，「況且我認為，我從你這裡拿錢，壓根不能算是借。」

「多少？」方曉燕問。

「一百萬。一分不多，一分也不能少。」王慧說，「這是你欠我的，至於具體欠了什麼，你心知肚明。如果需要我挑明的話，我也不介意一條條地剖開來說。」

方曉燕不說話了，她慢悠悠地拿起茶几上的那個信封，打開，把裡面的照片取出來。照片有三張，照片上有一男一女，背景是個類似酒店房間之類，有柔軟燈光的地方。

「那個時刻一定挺浪漫的，孤男寡女、柔情蜜意，不光浪漫，還很刺激呢。」王慧說，「你說你先生會不會也覺得這照片很刺激？」

「這都已經是過去的事了。」方曉燕說，「舊事重提挺沒意思的。」

「是啊，都過去了。你們的故事過去了，我們的故事也過去了，但你先生知不知道那之前又發生過什麼事？還有很多以前的故事，你覺得他父母會不會也喜歡聽故事？」（一）