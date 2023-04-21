薛慧瑩／圖

婚禮在男孩B的家裡舉行。典禮剛過一半，A卻突然出現。他面帶微笑地在酒席的桌子邊坐下，對前來敬酒的新人表示祝賀。婚禮結束，別的賓客都走了，A留了下來，和B把酒言笑談今昔。意氣風發的新郎說起了自己和新娘的甜蜜愛情以及他們夫妻倆對未來生活的展望，A一直努力保持微笑，沉默地聽著，直到B的某句話、某個表情或是某個語調，刺痛了A的神經。借著酒勁，他說了一句混帳話：「娶了她有什麼稀罕的，還不是我玩剩下的。」

這句話讓新郎官炸了，他隨手抓起茶几上的玻璃菸灰缸砸了過去，連著好幾下都砸在了太陽穴上。警察 來抓他走的時候，他的酒已經醒了，可他不後悔，他說：他說那樣的話，他就是該死。

殺人的新郎官叫王俊，王俊就是姜明的爸。

姜明進入福利 院第三年，一個叫周寶的孩子搶了他的小餅乾。兩個人理論的時候，周寶說：「你爸是殺人犯，你不配吃這個！」

姜明說：「你胡說，我媽說我爸是船長，他在國外工作。」

周寶卻笑了：「那是你媽騙你的。你爸要是好好的，你媽也不會自殺了。」

周寶的話被跑著趕來的阿姨打斷了。可阿姨臉上驚慌失措又小心翼翼的神情讓他相信，周寶說的都是真的。姜明流著眼淚，逼著自己記住今天發生的一切。

那天之後又過了很多年，在理髮店當學徒的姜明用攢下來的錢，坐上了去省會的大巴車。他在省圖書館裡翻找了很久，看到了多年前《法治報》的一則社會新聞。他把自己多年來搜集到的點滴碎片，與舊報紙上暗淡的方塊字做了比對，確定了報紙上那個巴掌大小的版面說的故事，就是自己家裡的悲劇。

正式離開福利院的那天，他曾去找過已經退休 的老院長，想讓老院長告訴成年的他，關於自己身世的一切。福利院搬了一次家，之前的舊址在地震時損毀了，跟著沒了的還有不少檔案室裡的資料。老院長照顧過那麼多孩子，可還是對姜明印象深刻。他皺著眉頭嘆了口氣，告訴了他父親犯罪伏法，母親帶著他遠離家鄉，最後卻被生活壓垮，抑鬱輕生的故事。

他語重心長地勸姜明要想開點，他說：「你不要怨恨你的父親，也別怪你的母親，畢竟是他們帶你來這個世界上的。他們選擇了自己的路，你也要選擇自己的路。」他把一碗臥了兩個雞蛋的麵條，塞進姜明的手裡，他說：「跟著師傅好好學手藝，有什麼想不開的，就過來跟我說。孩子，你要選好你自己的路。」

老院長在那之後不久，被查出肝癌晚期，半年後人就走了。跪在老院長墳前燒紙祭拜的姜明覺得對於身世，自己的心裡已經沒有多少恨了，有的只是遺憾和思念。他思念他的媽媽。在很多個夜晚，他會夢到媽媽，她抱著自己放進大衣櫃裡時傾瀉下來的長髮、她身上花露水的味道，還有她軟軟的、撫摸他臉龐的手。

2

來姜明店裡的客人大多都住在附近的舊家屬區，這裡以前是工業區，附近幾個廠子接連倒閉後，很多年輕人都被迫離開這片灰濛濛的地方去外地謀生，空出來的房間很多被出租給了在附近菜場做小生意的商販們。絕大多數光顧姜明理髮店的人，都只是進來讓姜明用推子把頭髮推成寸頭或者平頭，燙髮、染髮的寥寥無幾，所以姜明對榮阿姨的印象很深刻。

榮阿姨大概每隔一周，都會來店裡一次，有的時候是燙頭，有的時候只是讓姜明幫她修剪一下髮尾的分叉。單從外表來看，榮阿姨像是個神情肅穆的中學老師。她的聲音也很好聽，講起話來慢條斯理，有種娓娓道來的端莊，姜明幾乎可以想像得到，她站在講台上舉著教鞭、看著講義的樣子。

他一直是這麼認為的，直到有一天褚鵑來了店裡，和修完髮型走出店門的榮阿姨打了一個照面。榮阿姨走出去老遠後，褚鵑對著她的背影自言自語：「一個賣醬菜的，整天打扮得像個領導的夫人。」

褚鵑告訴姜明，那女的是小半年以前來這個市場打工的，以前是在一個包子鋪裡賣包子。後來包子店老闆回老家了，她就去了賣醬菜的那裡幫忙。褚鵑在市場裡的一家蛋糕店，當學徒烤蛋糕，醬菜攤位就在蛋糕店後門的正對面。

「也不知道是從哪來的，就住在原先消防廠的家屬院裡，好像跟人合租的。平常獨來獨往的……」褚鵑斜著眼睛，望著正在掃碎頭髮的姜明，沒話找話地說。

姜明沒問過榮阿姨任何私人的問題，榮阿姨也沒說過。她的話很少，結帳的時候，也總是低下頭，謹小慎微地說一聲「謝謝你」，然後將錢放在櫃檯上。大多時候，兩個人的交流是在鏡子中。姜明望著鏡子裡榮大姐的髮型，總會注意到她正盯著鏡子裡的自己看。

「你長得很像我認識的一個朋友。」有一次，在他們的目光對上了以後，榮阿姨說。姜明沒接話，只是抿著嘴，禮貌地笑了笑。

「我剛才來之前洗過頭了。」見姜明取了噴壺，她又說。她閉上眼睛，「我們很久沒有見過面了。」（二）