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藤蔓女人（一○）

張舒涵

母親癱在地上，撫養孩子成長的場景一幕幕又浮現眼前。十月懷胎一朝分娩，當第一次看到這個粉撲撲小天使時，母親就下定決心，要給她一個平等和自由的家，絕不做獨斷專行的封建家長。這孩子從小沒什麼主意，怎麼偏偏在人生大事上如此執拗糊塗？

在父母眼中，孩子永遠是襁褓裡的樣子，但童欣畢竟是三十多歲的成年人。面對父母聲淚俱下，童欣擦乾眼淚，明確告訴父母，兩個人已經住在一起，今生今世除了死亡，沒有什麼能分開他們了。

父母大鬧了幾次，以高血壓心臟病相威脅。童欣始終不為所動，鐵了心要和男生在一起。最後父母看實在無可挽回，傷心欲絕說：「爸爸、媽媽寵了你三十年，一直在幫你做各種決定。今天這個決定你自己來做，後果也是你自己承擔。或者你們結婚，和這個男生受一輩子苦；或者你們分手。爸爸、媽媽寧可你不嫁人，也絕不讓你嫁給人品有問題的人。女兒，江山易改本性難移，本性是不會變的呀！」

童欣並沒有聽懂這句話，在她的心中，或者說在書中，愛的力量是足以拯救一切的。她毅然決然地拉著男生的手，兩人跪下來給父母磕了三個響頭。父母抱頭痛哭，知道這個女兒再也不屬於他們。老兩口賣了房子，毫無留戀地回老家了。

童欣的婚禮異常寒酸，交付訂金之後，夫妻二人居然沒有足夠的錢付清婚宴的尾款。童欣婆婆對此視而不見，她頂著一頭小波浪鬈髮，穿著翠綠的旗袍招呼客人，熱情地讓賓客把新娘子的紅包直接給她，並當場拆開，塞到驗鈔機中驗明真偽。幾個年輕老師從未見過這種陣勢，尷尬不已。（一○）

高血壓 心臟病 天使

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