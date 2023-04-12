巧佳的麻煩事（二六）

她不送，我還沒意見呢！根本就沒想貪圖她什麼禮物。這不是在侮辱人嗎？

巧佳被激怒了，把包包丟角落裡任其塵封。

海倫送個禮物聊表謝意，都可以這麼精於算計。偏就弄巧成拙，適得其反！幾天，巧佳都不想理會海倫。直到信貸員通知，房子的估價出來了，比兩百萬高出五萬。

這也是少見的現象。一般貸款 公司請來的第三方估價員，給出的價格都是落在合同上的價位，只有少數例外。這些例外就會引起爭執，不是賣方不肯，就是買方後悔。估價員雖說是獨立的第三方，也要顧及雙方的買賣，輕易不會惹麻煩。他的職責是讓貸款有依據，而不是攪黃大家的交易。那些少數的例外就是他怎麼計算，房子的價值就是和成交價格有出入。也可以這麼理解，一般市面上的交易都不會與房子的價值相差太遠。很明顯，海倫買的房子物超所值！

現在這個結果，就是海倫偷著樂，還不知道賣方會怎麼想呢？巧佳把這個消息告訴海倫，她只輕輕說了句：「是吧，很好。」彷彿賺了的不是她。還沒有算上那一屋子的復古家具呢，真是占了便宜還賣乖。

喬伊那邊很大度，知道估價出來了，沒有因為高出來的五萬就認為自己虧了，要求改價錢。考慮到房貸很快會下來，成交在即。還很配合地提前一周搬出來，再請清潔工打掃，準備交屋。

巧佳就約定海倫下周三去房子那裡，做最後的查收。本來以為大家都要接孩子放學，約了上午去查收。不料，海倫第二天打電話來說：「星期三不行呀，那個檢查員要下午才可以過來。」（二六）