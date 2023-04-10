王幼嘉／圖

沉默的時間愈長，整間教室傾斜的幅度就愈大，有如歪斜的五線譜，所有音符都被重力牽引，失速墜下。

周常蓉甚至聽得見呼嘯而過的聲音。

刺耳的寂靜不知道過了多久，教室後方忽地傳出一陣咳嗽聲。那個老師咳得急促而劇烈，就像憋了好幾分鐘。

停滯的空氣悄悄地流動了。

一直不發一語的古芳齊伸出手指，若無其事地掀開講桌上的課本，翻了一頁又一頁。

在紙張的唰唰聲中，她緩緩啟唇，朗聲說道：「來！大家把課本翻到下一頁，我們來認識什麼是屬七和弦。」

「這樣子大家覺得好聽嗎？」她旋身在琴鍵上壓了相鄰的Si和Do，不和諧的聲音直直貫穿眾人的耳膜，接著她又同時按了Do Mi Sol Si，「這樣子呢？」

「這就是屬七和弦喔！」她的語氣歡快，嘴角揚起，可是角度已經有了偏差。

人聲毫不間斷地從台上穿進耳內，周常蓉卻遲遲沒有抬起頭，她的胸口還在隱隱震動，難以停歇。

她發現自己找不到即興和走調的差別。

冷氣持續送風，她小幅度地挪了挪身子，搓揉裸露在冷風中的手臂。

夏天竟然可以這麼冷。

一走出教室，濕熱的空氣立刻將她團團包圍。

周常蓉的身子剛從涼到刺骨的冷氣房裡出來，外面的天氣再熱，也無法瞬間融化她的皮膚。又冷又熱的感覺令她不太舒服──即使令她感到不自在的不僅僅是溫度。

她摸了摸自己的手，繼續往前走。

與音樂教室有了一小段距離之後，走在周常蓉前方的兩個女生開始聊起天來。

「我剛剛突然想起了那些苦命日子，我們每天都在背爵士樂 的流派，有人甚至幫我們創造了記憶口訣。」

「我也在想那個口訣欸！剛才太安靜了，我只能默背那些流派來殺時間，然後我背到一半就卡住。有一個音樂聽起來很奇怪，但名字很簡單的流派叫什麼啊？我明明就記得它很簡單……」

自由爵士。周常蓉忍不住在心裡回答她的問題。

「妳是說自由爵士嗎？」幾乎在同一時刻，林琪棻的聲音出現在周常蓉的右方。

前面那兩人立刻扭頭，笑意凝固在臉上。但不出一秒，她們就做出了恍然大悟的神情，拚命點頭。

見狀，林琪棻的臉微微動了一下。周常蓉看不出來是哪裡變了，可能是眉眼，也可能是唇角，但她彷彿聽見一道沉甸甸的低頻旋律，從主唱的聲音底下略微浮現，轉瞬即逝。

「妳在想什麼？」有人說。

周常蓉蹙起眉頭，她明明沒有打算問出口──直到她發現這個問題是林琪棻問的。

林琪棻不知何時湊到她的面前，放大的臉上滿是好奇。周常蓉這才驚覺，自己已經恍神了許久。

「我在想……驗收的事。」她轉了轉眼珠，如此回答，「學姊說主歌那邊有一個Si，但我一直聽不到，她要我今天放學再驗收一次。」

「喔？那……妳有聽到就彈，沒聽到就跟她說沒聽到啊。」林琪棻舉起一根手指，很認真地建議，「不然妳會發現，手裡彈的東西跟腦中想的東西不一樣，感覺很奇怪。」

她的態度是少見的正經，這讓周常蓉也難得地想開口吐槽：「有比自由爵士怪嗎？」

「自由爵士哪有很怪！妳覺得它很怪，是因為『妳』覺得它很怪！」不出所料，林琪棻高聲辯駁，並在說到「妳」的時候，加重了語氣，雙手在胸前揮舞。

周常蓉剛要點頭，卻在頭順勢往下的剎那停住了。隱隱約約間，好像有什麼輕輕碰觸到她的耳膜。

放學後的四點十五分，李盈柔坐在和昨天一樣的木椅上望向門口，因此在周常蓉一進門的時候，她就注意到了。

「學姊好。」周常蓉點頭打了聲招呼，李盈柔也點了點頭示意。

因為今天要來的學妹只有周常蓉一個人，所以塑膠椅子沒被往後推，全都完好地擺在原地，跟早上的音樂課一模一樣。

李盈柔的視線跟著周常蓉的動作來回移動，看著學妹彎身準備設備的樣子，她忽然想起了去年的自己，喟嘆一聲，感慨道：「其實我高一的時候，也跟妳一樣沒聽見那顆音，是學姊提醒我之後，我才發現的。」

拉開導線的動作頓了一下，周常蓉扭身看向她。在日光燈的照射下，李盈柔的身影背著光，面容模糊。

「那……學姊妳是什麼時候聽見的？」

李盈柔想了想才答道：「學姊提醒我之後，我過了很久才聽出來，大概第二首歌驗收完畢的時候吧？」

聽見這個回答，周常蓉沒有說話，五線譜上的音符卻開始變得鬆散。她低頭將導線插進插孔，心中冒出一個念頭──

那顆Si在或不在、彈或不彈，好像一直都只是耳朵和手的問題。（下）