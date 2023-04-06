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蔡英文洛杉磯僑宴700人齊聚 趙美心出席受關注

盈盈半水間（一一）

夏嫿

那個女人識趣地退避三舍，周媽想，順著台階就下了。不然一會梯子給撤了，想下都下不來了。只是她沒有想到，一場災難早已悄然接近每一個人，想躲也無法躲……

春節就這樣晃到了眼前，每年這個時候，周媽都非常忙，準備年度員工聚餐大會。公司越來越大、員工越來越多，自然就不再是簡單的一頓飯解決問題。雖然這些事情的具體細節都有人事部門執行，但這是周媽唯一參與的全公司她可以拍板決定的事。她也覺得這是和員工加深感情的重要活動，從不怠慢。

今年這種情況下，周媽更不想放棄，還想大搞，重振自己和公司的聲威。周盈盈出國後，一般春節沒假期都不回來，周媽也就不想勞累。今年難得周盈盈回來了，而且還欠著太奶奶半場壽宴。周媽想藉這個傳統的喜慶節日，辭舊迎新趕走晦氣，給太奶奶在家補辦一個生日宴，所以家裡家外都忙得人仰馬翻。

這次的壽宴事件，讓周媽越發不相信別人。錢和權力一樣，只有牢牢抓手裡，才可以感受存在的價值。相對周媽，周爸更加忙得腳不沾地。周家的生意從加工服裝起步，越做越大，現在廠子好幾個，員工加起來幾千人，全是大額外貿訂單，每年收入很可觀。後來買賣樓盤賺了一大筆，又涉足了風景區度假村項目。

幾年前周爸和人一起投資建了個遊樂城，打算春節後開張。正因為這個遊樂城，讓周爸對自己的要求高了一個檔次。遊樂城他的目標不只是賺錢，而是經營幾年之後可以上市。他覺得若有上市公司老闆的頭銜，自己的身價和往日就不可同日而語了。

周爸萬分不希望，後院在這種關鍵時候有任何風吹草動。兒子有了，伴隨的麻煩也會接踵而來。（一一）

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