趙梅英／圖

摘除了左胸裝了一年多的靜脈注射埠，醫生恭喜我獲得了重生，化療、標靶治療都結束了。走出醫院大門，迎接我的是一個陽光普照的五月天，夏天又乘著蝴蝶的翅膀來了。

一年前的五月上旬，新冠疫情 正在城中肆虐。我在仍有絲絲涼意的初夏清晨，趕去醫院做化療。不論看診或做化療，醫院建議病人提早十五分鐘報到，我大多提早七、八分鐘，這樣既不須等太久，也不至於遲到。

疫情期間車輛不多，按說比較好開。但上次做化療，偏遇上一路紅燈，居然開了二十幾分鐘，遲了幾分鐘報到，被護士數落一頓。今日特地提早出發，沒想到一路綠燈，前所未有的順暢，十分鐘就到了。早到了二十幾分鐘，無處可去，只好提早報到。

疫情期間，病人休息區的位置採梅花座。那裡已經坐了一位女子，我於是與她隔了一個座位坐下。

「楊小姐，您也是來做化療的嗎？」冷不防那女子問我。

「是的，你怎麼知道我姓楊？」我詫異地問。

「我剛才聽到你報姓名啊！」

原來如此，我對她笑了笑。

「請問你做第幾次？」她又問

「第三次了。」

「我今天是第一次，會很不舒服嗎？」她幽幽地問。

「不會的，你有裝靜脈注射埠嗎？」

「有。」

「那做起化療就輕鬆多了，不要怕！今天回家各方面都正常，明天也還好。後天藥效發作後，一定要遵照醫生的指示吃藥，問題就不會太大。」

這時護士出來，唱了她的名。她立刻站起來，跟著護士走進化療室，回頭對我說了聲「謝謝」，擠出一絲無奈的笑容。

我看得出她戴著口罩 的面容，比我年輕很多，及肩的秀髮如雲，大波浪的鬈髮非常好看，可惜不久就會大把、大把地掉光。她的皮膚很白，柳眉杏眼，雖然戴著口罩，仍不掩秀麗。不知她得的是什麼癌？

枯坐半天，九點二十分終於叫到我。護士例行量了我的體重、血壓 ，把我帶進化療室。我選了個靠窗的座位，正要坐下，遠遠看到她坐在化療室另一端的轉角處。她也看到我了，我們互相揮了揮手致意。長方形的化療室，一邊的長牆上有一排窗戶，窗外是醫院的天井花園。我喜歡挑窗邊的座位，側身就可看到園中的似錦繁花。

每個化療小間皆以布幔相隔，護士將生理食鹽水掛上點滴架，拉起布簾，化療間就成了一間獨立房間。她例行消毒後，將針頭插入我裝在左胸上的注射埠，一陣刺痛，但很快恢復正常，又開始了今天的化療。做化療就痛這麼一下，之後換藥、換管不換針。

以前用靜脈注射的方式，一隻手吊著點滴，不但容易傷手，行動也不方便。如今在胸前裝上注射埠，兩手活動自如。化療藥物都溶在點滴裡，水分注射得多，時常要上廁所。雙手自如推著點滴架去上廁所，一點也不困難。

化療椅相當舒服，可躺、可坐，還有按摩功能，旁邊裝有一個架子放飲料、、食物。枕上舒適的枕頭，護士送來一床溫過的毯子，我把椅子靠後，調到最舒適的位置，按出墊腳板，把腳翹高。打開背包，拿出裝咖啡的保溫瓶及昨天烤好的蕃薯，一面吃起早點，一面拿出帶來的書看。第一次做化療要花上六小時，第二次以後只需四小時。時間雖長，吃吃東西、看看書，累了就闔起書本躺下睡覺，時間倒不難打發。

我正看得入神，忽聽到一聲非常輕微的叫聲「姊姊」。抬起頭來，看到她推了點滴架站在門簾邊，很靦腆地對著我笑，伸手指了指化療間的廁所。我對她報以微笑，輕聲問：「你還好吧！」

她點點頭，推著點滴架往廁所走去。她穿著件寶藍色V領的連身長裙，外罩白色短外套，來做化療仍不忘梳妝打扮，穿得像去上班一樣。大約一六五公分高的她，身材修長適中，推著點滴架走起路來，仍是婀娜多姿。

她第一次做化療，看起來是那樣緊張。說實在的，我們這家醫院口碑很好，制度嚴謹。做化療前，護士把所有的注意事項都講解得非常清楚，只要按照醫生與護士的指示，沒什麼過不了的關。她知不知道，過兩天藥效發作後的痛苦狀況呢？她的心理準備做得夠嗎？我忽然犯了好管閒事的毛病，想了解她需不需要幫忙，於是起身推著點滴架，也往廁所走。

她從廁所出來看到我，眼睛一亮，非常高興。

「你今天要做到下午三點吧！」我壓低聲音問，她聽了點點頭。「不怕！姊姊一點多就做完了，我會過去看你。」

「謝謝！」她現出了驚喜的笑容。（一）