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夢醒情更深（九）

楊秋生

突然一陣胃痙攣，翻江倒海，剛才吃過的所有東西，全混成一股極其難聞的味道衝湧上來。她急忙衝到餐廳旁邊的小浴室，對著馬桶嘔吐起來。

終於吐得乾乾淨淨了，整個人輕飄飄的，感覺前後被壓縮著，壓縮成一張薄薄的紙，內臟都不見了。飄到鏡子前，看到一張陌生的臉。五十歲之後，每照鏡子，她都害怕發現黑亮滑順如緞的頭髮裡，會冒出白髮來。來自父親強大的基因，白頭髮沒機會出頭，但是魚尾紋卻悄悄爬上臉龐。鏡子前白紙一般的臉，散亂的頭髮遮住了半張臉，一絲一絲的黑色線條貼著眼尾，分不清是微濕的細髮，還是新添的皺紋。

一股電流突襲而來，順著她的神經四處流竄，屠曉玲整個人發麻，像被萬隻螞蟻爬咬著每一寸肌膚、每一根神經，渾身顫慄不已。

屠曉玲抹了把臉──臉怎麼這麼熱？

「妳還好吧？」屠志明走過來，在旁邊憂慮地望著她，「啊，妳的臉好紅，我扶妳到沙發上靠一靠吧！」

屠志明手伸過來要攙扶她，「哎呀，妳身子怎們這麼燙？」

屠曉玲幾乎是整個人靠在屠志明身上，勉強走到沙發躺椅邊。

「妳先好好睡一下──不用擔心，我會在這兒陪妳。我現在就叫慧英過來幫忙。」

這一折騰已經中午了，屠曉玲一雙手無力地放在微微發福的小腹上。

這是起居間，落地窗外靠主臥室的屋角種著一棵紫丁香，淡紫、粉紫、清淡雅致秀麗的簇花，如此嫻雅無憂地開著。屠曉玲的心泛起一陣酸楚，她嘗試著回想這幾十年來兩人一起度過的日子，美好得像一場夢。（九）

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