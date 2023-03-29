趙梅英／圖

太奶奶安慰周媽不要想太多，安心過日子。聽太奶奶的話音，周媽尋思太奶奶也已知情，但事已至此，知不知道又有何區別？可是那女人都做好了登堂入室的打算，怎會輕易善罷干休？

周媽左思右想、心神不定，簡簡單單的低血糖 ，她藉故在醫院住了一個星期。

說女人不愛周爸，只是看上錢，的確有些冤枉她。周爸不到四十，正是玉樹臨風：風華正茂，不動心的都不是凡人。可動了真心，就不會甘心永遠當影子。

要孩子是女人的第一步，母憑子貴的待遇，女人的確享受到了。周爸馬上全款買了一套兩百平方米的複式房，寫了女人的名字。另外兩百萬現金做為孩子的撫養費，也送到了手裡。

周爸到底身家多少？女人從來不清楚。兒子誕生後周爸的手筆，讓女人覺得周爸的身家絕非普通的有錢。兒子拿的只是周爸手指抖抖，指縫間落下的邊角料。

這是關係到兒子的切身利益和終身幸福的事情。女人的心思隨著兒子長大日漸清晰，她要為兒子爭取應得的一切。

壽宴上的首戰出師不利，狠狠打擊了女人。之前孩子出生，周爸告訴了奶奶。奶奶雖然沒有現身來探望，但是給了一個巨大的紅包，周爸偶爾也會帶寶寶去探望奶奶。女人以為，周奶奶是接受了她和兒子的存在。怎麼一涉及公開，大家的態度就急轉而下呢？

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周爸對兒子非常愛，兒子是膝下空虛很久時，在期盼中到來的，而且是和自己心儀的女人生的。愛屋及烏在婚戀和感情中，是常見的情感狀態。再有周爸雖對周盈盈是女孩不曾失望過，但是對她的個性頗有微詞。自己和父輩千辛萬苦創下的家業，周盈盈是無法支撐起的。

至於兒子的將來，周爸在他未出生前，已經計畫過很多。只是他從未想過要離婚。

女人那時非常之豁達，說什麼天長地久的真情根本無須綁縛，需要證明的感情都是不純正的。周爸還曾經感動得一塌糊塗，有千里知音難尋覓之感，孩童般許諾來世，恨不得再相遇可以不負卿的終生。

周爸潛意識裡還擔心周媽的鬧騰，以他對周媽的了解和周媽的歷史劣跡來看，周媽的溫順是有底線的，一旦觸及，她會不顧後果拚死搏擊，不管魚死網破的後果。

不過周媽始終沉默，更別說過激的行動，一度讓周爸有些興奮。

周盈盈回國給太奶奶祝壽，周爸體貼地接風洗塵，忙乎得鞍前馬後，一方面是思念女兒，對女兒有難言的歉疚，另一方面也是想藉機試探清楚，周媽心底真實的想法。

周盈盈對弟弟到來的情感因為周媽的施壓，變得有點複雜，她天生簡單的性格讓她對這些不會深究。她興高采烈地問周爸要弟弟的照片看，還討論寶寶的眉眼長得像誰。這讓周爸的心放下一大半，自己的母親和女兒稱不上大力支持，可絕對沒有反戈相向，還在順其自然地推波助瀾。

周盈盈把周媽訂做的唐裝帶給周爸，告訴他周媽唐裝的顏色也是一樣的。周爸的心安然落地，欣喜異常。他想著壽宴那天穿上了唐裝，家裡這段時間半陰不明的天氣就會瞬時晴空萬裡。未料女人的奇招橫降過來，讓晴朗的天空頓時下起瓢潑大雨，把他澆成了全身濕透的落湯雞……

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這場暴風驟雨來自四面八方，又急又大，周盈盈爸爸猝不及防，無處躲藏。周盈盈奶奶等兒媳婦的病情出來，聽到沒有大問題，倒是長吁了一口氣。幸虧兒媳婦沒事，事情沒有朝更壞的方向發展，否則全城都要看他們周家的笑話了。

之前周爸越玩心越大，居然還抱了個孩子回來，看得周奶奶喜憂參半。人丁興旺是每一個老輩人的期望，可這不該生的孩子倒是生出來了。

周奶奶也只有封大紅包安撫孩子媽的心，她也去試探了兒媳婦的口風。同是女人，她自然懂得兒媳婦的不忿和怨氣，但兒媳婦終究沒有爆發，也算是識大體、顧了大局。原以為至少可以這樣暫時相安無事，卻不料太奶奶壽宴上的突發狀況，把她一廂情願的和平相處、互不干擾的願望摔得粉碎。

周奶奶又驚又氣又恨，她猜想，這肯定是那女人自己膽大妄為。可是以她的身分，也不好去找女人責罵。聯想到因此對整個家庭和企業的負面影響，周奶奶更有功虧一簣的感覺，便將萬般火氣發在周爸身上，周爸備受煎熬。

周媽說：「事已至此，那個孩子也塞不回去，那個女人也不會輕易放手！你看這樣好嗎？過完元宵節 ，我和盈盈一道去美國，你想幹、愛幹什麼都好。」（三）