趙梅英／圖

周盈盈看到媽媽所做的一切，她對自己恨鐵不成鋼。她甚至覺得父母要是有其他孩子就好了，或許那樣，她的壓力就不會這麼大。

周盈盈開始並不知道，她爸已經將這件事變成了事實，只是這個孩子跟她媽一點關係沒有。

周媽最早收到風聲，是從周奶奶那裡。奶奶說的時，候一副長吁短嘆、無可奈何的樣子，也一再重申周爸沒有離婚的想法。可周媽還是從裡面讀出了欣喜。她強壓下心中的怒火，平靜地說：「不管怎樣，孩子是無辜的。」

周媽馬上決定告訴周盈盈，她要讓周盈盈意識到自己的危機。周媽之後不管和周盈盈談什麼，都會雷打不動地加上重複的陳詞濫調：「今時不同往日了，你要想清楚。不然，你那個弟弟大了，就什麼都晚了，也完了……」

周盈盈感覺弟弟的到來，對她生活的影響除了周媽這一塊，其餘沒有什麼變化。媽媽描繪的可怕場景，至少現在一幕也沒有發生過。反而周爸可能因為內疚，對她在錢上的管束沒有那麼緊了。

周媽危機感頓起，畢竟她的位置可以換人，周盈盈只是受不受寵的問題。雖然她並不知道路在何方，她是否還有路可以走？她想繼續做周家媳婦，做這二十年來一直做的事情。

周盈盈的太奶奶九十大壽，四代同堂，又是高壽。周媽裡裡外外忙著張羅，訂酒店、印請柬，辦婚禮一般，除了不用準備新房。

周盈盈的回國機票早就訂好。周媽可不管是否要上課什麼的，直接把回程機票訂在了元宵節 之後。周媽眼裡，沒有什麼可以比太奶奶的壽宴重要。那是她宣示主權的大好時機，也是為數不多的時機了。

周媽給自己和周爸選了明黃色的唐裝，收到衣服後，她想了好久怎麼交給周爸。如今她要見周爸，比見聖駕還難，最後她叫周盈盈帶給周爸。

周爸那天到酒店還很早，穿著周媽準備的衣服，周媽頓時心花怒放。壽宴氣氛很好，親朋好友歡聚一堂。

太奶奶喜上眉梢說：「我等著五代同堂呢！」

一個保母模樣的人抱著個孩子，過來給太奶奶拜壽。孩子不過一歲的樣子，還不會說完整的話，只是學保母的話：「奶奶，百歲！百歲！奶奶！」可愛至極。太奶奶高興地吩咐周媽給紅包，邊問：「這誰家的寶寶？疼死人啦！」

周媽見孩子也是一身黃色唐裝，便笑道：「奶奶，就是我們家的，看衣服就是！」

周爸和周奶奶聽到臉色同時大變，他們相互看了一眼。周媽敏感到不對，她反應過來了，這應該就是周爸的孩子。

周媽站起身朝周爸走過去，突然看見一穿著黃色旗袍的年輕女子朝她笑容滿面，口裡還親親熱熱地叫著「姊姊」。周媽的腦袋「轟」的一聲巨響，人直衝衝地摔了出去……

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女人要的就是跟大家宣示她和兒子的存在，處心積慮籌劃了很久，連衣服的顏色都故意那樣搭配。女人想著，這種場合如果可以得到太奶奶的首肯，跟明媒正娶差不多。

事態的前半部發展得出乎意料的順利，尤其是周媽那句「就是我們家的」，把事態推到了高潮。女人真心誠意地想叫周媽「姊姊」。

女人覺得自己放低姿態，周家為了面子會順水推舟。女人清楚地知道，周媽當年就是憑著周盈盈擠進周家門的。

沒想到周媽突如其來的一摔，把事情摔亂了套。眾人嚇壞了，七手八腳把周媽扶起來，趕緊叫救護車。

周爸瞅亂，把孩子遞給女人，吼了一句：「帶寶寶回去！」

排練良久，苦苦等來的重頭戲分就這樣莫名被刪除，女人怎麼甘心：「太奶奶才見到寶寶，要不……」

「要不什麼？」周奶奶突然出現，冰冷地說：「我們家是有頭有臉的人家，由不得你亂來！」

女人不認識周奶奶：「我哪裡會亂來？太奶奶的壽宴，我帶寶寶來，也是為了增添喜慶。姊姊突然暈倒，估計太奶奶也嚇得夠嗆，我是想讓寶寶和太奶奶多待一會兒……」

「這裡還輪不到你想，我兒媳婦也不是你的什麼姊姊！」周奶奶打斷，吩咐周爸：「趕緊把這莫名其妙的女人弄出去！」

女人這才明白周奶奶身分，還想著辯解一番，已經被周爸拖著胳膊往外走了。

一場歡歡喜喜的宴席頃刻間凌亂。好在醫生說周媽應該是勞累過度，血糖 低才造成頭暈摔倒，沒大礙。（二）