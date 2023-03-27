趙梅英／圖

按大陸的虛歲算法，周盈盈已經二十歲了，可她給人的感覺，無論外形還是心智都是未成年。盈盈一握、盈盈一水間，還有金庸小說 《笑傲江湖》裡美艷的女主任盈盈，「盈盈」二字詩意蹁躚。

但周媽媽取這個名字時，這些一概沒有在她的思維裡出現。周媽媽來自江南小城工人家庭，她和周爸爸是高中同學。高大帥氣的周爸是全班女生的白馬王子，對周媽而言更是，因為周盈盈的爺爺是周盈盈外公的老闆。

從古到今，少爺喜歡並迎娶漂亮丫鬟的故事不勝枚舉。周爸、周媽版情節上卻有顛覆的不同。周媽不漂亮、不洋氣，甚至挺粗俗。周爸的眼角尾都不曾掃過周媽，雖然周媽的眼角眉梢都是他。

「你愛的人剛好也愛你」，很多的時候是不可多得的奢侈。周圍的同學、朋友，還有兩邊父母都心知肚明，認為這會是一個少女的單相思。可故事卻迎來了出人意料的發展。

高三暑假，周媽媽帶著周盈盈來到周家。雖然那時周盈盈還是小胚胎，但周媽左一句「我家贏贏」、右一句「贏贏這孩子」，把還是孩子的周爸嚇得面如土色，也算見過世面的周盈盈祖父母都不知所措。

事情真相很簡單，年輕人在酒精作用下一起瘋玩的結果。

兩家長輩坐在一起溝通，周家願意拿出一筆當時的巨款，讓周媽去做人流，從此各不相欠。沒想到周媽死活不從，堅定地說：「孩子生下我自己養，我不需要任何人的幫助。」

不知天高地厚的話把周盈盈的外公、外婆差點氣死。他們還真擔心到時雞飛蛋打，連工作都沒有了。

恰巧周家那時生意處低谷期，未婚生子的事情無疑會雪上加霜，有很大負面影響。畢竟周盈盈外公是周家員工。

周爺爺決定促成婚事，所以周盈盈出席過父母的婚禮。而她的名字被正式定成「盈」字時，周媽驚喜交加。

周爺爺盛讚這名字：「盈」多好，生意場上就是需要盈利、盈餘。周盈盈出生之後，周家的生意扶搖直上，涉及領域越來越廣。父母辦理結婚證時，周盈盈已經是幼兒園的小朋友了。

周盈盈是周家的掌上明珠，順風順水的日子過到了十七歲。突然間還在精心策劃給她一個十八歲成人禮的爺爺撒手人寰。

周爸開始獨掌大權時心驚膽戰，但馬上就領略到了權力的好處，對於自己彆彆扭扭的婚姻，再也不用掩飾了。

周媽從此只在大家庭聚會上，才見到周爸。周媽做周家媳婦近二十年來冷暖自知，她的婚姻枷鎖是她硬找來套上的，沒有人同情。她的枷鎖鑲金帶銀，還得到很多人的艷羨。

周媽拎得一清二楚，所以她周家媳婦做得很盡心。只是周爸的心意她無法擰轉，當年他們之間只是沒有愛情，之後的逼婚卻讓周爸對她產生了抗拒。十幾年相處下來，又多了厭惡。周媽只有睜一隻眼、閉一隻眼。

周爸肆無忌憚搬了出去，開始還只是亂玩，沒多久居然穩定地和一個女人同居。周媽開始如熱鍋上的螞蟻，她已經預想出來後面的發展。周爸將會在外面有孩子，不管男女，對周盈盈都是致命的，性格柔順的周盈盈和對方單打獨鬥，必死無疑。為了讓女兒在殘酷的「宮廷劇」活下來。周媽迅速地把周盈盈送到了美國。

周盈盈在周家備受寵愛是因為天時地利人和，長得漂亮、性格乖巧，外加爺爺迷信的旺家之說。這些在爺爺過世後，變得一錢不值。

周盈盈從來沒有讓她爸驕傲過。周媽花了很大的價錢和精力，把女兒送到了美國。希望去美國讀書，有搖身一變的神奇效用。其實只是開始學習英語，但外人看到的是周盈盈跑去紐約留學了，無端就添上了絢麗的光環。周媽的盤算也是如此，盈盈出去了，書可以讀出來最好，不成也落個平平安安，回來再嫁人，籌碼也好看多了。

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周盈盈出來快三年了，語言關還沒有過。她自己也不著急，因為著急也沒有用，她也不知道自己想幹什麼、想學什麼。周媽一直建議她學市場管理，期待女兒可以有朝一日叱吒職場風雲，統領家裡的「千秋大業」。可周盈盈唯唯諾諾的樣子，在幾年洋牛奶 的澆灌下，也沒什麼實質性的改變。就是扶上位了，也只會是「劉阿斗」。

周媽只好調整自己的思路，那就學財務吧，至少可以管帳。可在周盈盈眼裡，阿拉伯數字排列在一塊，就是一堆長相一樣的小蝌蚪，要讓她每天跟這些小蝌蚪捉迷藏，沒幾天數字肯定還只是數字，她大約就變成了瘋子。（一）