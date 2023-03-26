這個囚禁了自己整個狗日的中年的雜貨店，自己不是一直就想擺脫它的束縛嗎？轉念一想，五年前這個店不是也曾經給自己帶來十萬的佣金了嗎？以丟掉金錢的代價換來自由，怎麼算都是不虧的。

王娟自此卻陷入了極大的自責中。當年兩口子在飄著皚皚白雪的天，選中了這家雜貨店，那時的日子是怎樣的日子啊？

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朱鳳凰和表弟菅錢接下店來的第二個月，朱鳳凰就跟表弟商量說：「這個店還是留下你一個人的名字吧，我做為地產經紀，著實不方便。這樣，這個店呢，我來負責找客戶，按照咱們當初商量好的，咱們賣店的錢五五分成。」

表弟菅錢本來就不想開店，他才不想把自己美好的青春年華浪費在食雜店裡呢。守著一家店，像不像守著財產的活寡婦，哪能經常去「劉一手火鍋店」吃火鍋呢？我可不能開店，開店的都知道，一年三百六十五天就只有聖誕一天假期，有的店連聖誕也要開半天的。我才不把自己送進自己搭建的監獄 中去呢。

「好，一切聽表嫂安排。你指到哪裡，我就打到哪裡。」菅錢對表嫂的意見沒有意見。

朱鳳凰開始和當年開店時候認識的那些朋友聯繫起來，說自己家表弟有一個賺錢的食雜店，剛兌過來一個月，家裡就讓他回去接班經營酒店。這個店是個賺錢的店，也是個福氣店，一定會給新店主帶來好運的。因為這個店曾經給老店主帶來十萬加元的彩票中獎佣金。

這樣一家還在賺錢的店，經過朱鳳凰那張會說會唱的巧嘴，怎麼可能賣不掉呢？（四五）