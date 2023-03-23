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巧佳的麻煩事（六）

鶴望藍

第二天，海倫沒再提減價的事，乖乖把文書簽了。

這下巧佳鬆了口氣。剩下的事情簡單多了，要忙碌的是貸款部門，沒她什麼事。等把貸款申請下來，就可以過戶啦。不用整天對著海倫，應付她神經兮兮的跳躍性思維，巧佳開始把心思轉向計畫加勒比海的郵輪之旅。

坐郵輪是一年前就定好的，和兩對朋友相約一起加勒比海度假。巧佳早早就跟海倫提過，也在寫合同的時候特意算好日期。她度假回來，公寓過戶佣金到手，時間配合得天衣無縫。

知道巧佳要出城，海倫就趁巧佳還沒走，天天抓著巧佳去看房子。原來，買下這個小公寓，她還不過癮。想再買一個大房子，乾脆自己也搬來這邊住啦。

交談之下，巧佳得知海倫兩夫婦的薪水很高，尤其是先生名副其實的打工皇帝。這些年攢下了可觀的一筆錢，放在銀行裡沒動。誰都知道，現金在銀行裡就是個天大的浪費。他們不會買股票，但是會買房子呀，所以有意投資在房地產上。

還是海倫自己在網上找的房子。不管有意買還是無意買的，她都要看，每天密集轟炸似給巧佳發過去。無論怎麼雜亂無章，巧佳都將這些房子整理排序，聯繫好看房子的時間，天天帶海倫過去轉悠。

本來以為可以清閒一陣子，沒想到更忙。巧佳雖然心裡不太樂意，還是很敬業地做著她該做的事。她明白，不把海倫發來的名單看一輪，她是不會甘心的。明知道她不會買的房子她還去看，那是為了滿足她的好奇心，也是為了證明她沒有看走眼。（六）

貸款 郵輪 投資

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