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風暴挾帶大雪 南加山區居民坐困家中「鬼天氣不知啥時結束」

巧佳的麻煩事（五）

鶴望藍

當然買家在這時也可以任何理由，撤銷買賣合同，拒絕這個房子。不過，海倫的情況應該不屬於最後這種。

這時海倫的做法又讓巧佳吃了一驚，「其他都是些小問題，叫他不要修啦。給我們減價吧！」海倫輕描淡寫地說。

「減價？你要減多少？」巧佳忙問，知道麻煩來啦。

「減五千塊吧！」

巧佳再次懷疑自己的耳朵，可還是不露聲色地問：「為什麼是五千元？我要給對方一個理由。熱水已不是問題，剩下修個牆腳線固定門閂之類的小事，需要五千元嗎？」

「他的冰箱不行呀！不製冰，我女兒要吃冰塊的。」海倫自知理虧，可還是狡辯道。

「一台冰箱就值一千元而已。再豪華頂級點的，給你兩千元也絕對封頂了吧？何況那冰箱沒問題呀，沒處接水而已。」巧佳極力讓自己的語氣顯得理性，不帶任何感情色彩。她也不是沒見過胡攪蠻纏的人。上一次的交易中，她才做為賣家經紀人，成功回擊了買方的無理要求。當時買方的做法如出一轍，諷刺的是，這次她變成了買方的代理。

海倫沒說話，她當然聽出來了，巧佳不支持她的做法。她也不開心，自己的經紀人不向著自己，可是又不好發作。巧佳說得在理呀，她反駁不了。

巧佳也清楚這樣的沉默意味著什麼，可是，一位有職業操守的經紀人不會被客戶帶偏的。巧佳繼續曉之以理：「再退一步來說，這冰箱是隨著房子白送你的。你買的是房子，不是冰箱。」

最後這句簡直就是將了海倫的軍。她唯有自找台階，說跟老公商量一下再說。（五）

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