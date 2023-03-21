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生財有道（四○）

紅山玉

看著牠們忙碌著的鳥生，他想到了自己的人生。我這十年啊！

他正盯著鳥兒們出神，大衣兜子裡的手機振動了起來。他掏出手機一看，是微信語音留言。

「弟，最近可好？娘想你了，不知道是否還能夠回來看看？」是姊姊李俊芳的聲音。自己出來十五年了，家裡的老爹娘一直是姊姊一家在照顧。

李俊杰抬起手腕看了看手錶，下午兩點三刻。這個時間是國內的凌晨三點三刻，這時間點姊姊沒來由地留下這麼一句話，莫非？李俊杰腦袋「嗡」的一聲。壞了，娘出事了。一定是娘出事了，不然這個點兒姊姊應該在睡覺。他趕緊語音留言過去，可是對面卻毫無動靜，好像姊姊只是在夢裡給弟弟留下一條語音一樣。

家裡一定是出事了。

狗日的監獄！囚禁我到何時？囚禁我到何時啊！

李俊杰沒有跟王娟打招呼，直接給朱鳳凰掛過去電話。

「朱姊，你覺得什麼時候有人能有興趣看我這個店呢？我老家大概是有事情，我可能最近就得回去一次。父母在不遠由，我這遊出來十五年了。」

那邊接到電話的朱鳳凰一陣驚喜，她知道「鷹」基本就是熬到時候了。連老天都主動出手幫自己了，此刻該出手就得出手，否則裝大了，容易錯過發財的機會。她緊急招呼表弟菅錢到自己家，然後又給老公打電話，謊稱家裡衛生間漏水了。

菅錢本來正在離表哥家不遠的地方晃蕩，他打算去「劉一手火鍋店」犒勞自己一下。在這寒冷的初冬，不吃一次火鍋，哪裡對得起這即將開始長達半年的冬天呢？（四○）

手機 微信 監獄

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