與父親的兩次談話（一四）

那時候的他，已經什麼電話也接不到了。

我們父子倆幾乎在同一天裡，經歷了命運殘酷的考驗。我很快走出困境，而父親就沒那麼幸運了。他倒在離酒店不遠處的小巷裡，離那家通宵營業的無疾大藥房不足百米。好心的路人撥打了急救電話，救護車很快趕到，他們在他手機 上尋找聯繫人以確定身分。留在父親手機上的未接電話，竟來自美團網上的外賣送貨員，後來證實那是他為了購買一種叫阿斯匹靈的鎮痛藥。

父親沒有在洽談會結束如期離開省城，他在酒店裡又住了三天。母親在麻將桌上接到急救中心打來的電話，一開始還以為是騙局，直到他們提及那個可怕的病症──腦中風 ，這也是她的公公，我祖父的死因。

放下電話的那一刻，母親第一個想到的人是我叔叔──那個正在老家養鴨子的邊緣人，物質世界的落魄者，他們一起打車去了省城。在鬧烘烘的急診室裡，母親見到一個渾身赤裸的男人身上插滿管子，腦袋腫得像個豬頭，雙唇在氧氣面罩裡艱難地一呼一吸。

她不敢相信，眼前這個人就是我父親。在叔叔的催促下，母親才在手術 通知單上簽了字。經過六個多小時的急救手術，他們把父親腦子裡的血塊悉數取出，卻無法阻止那個最壞的結局──術後大出血的發生。

那天，在手術室外面，母親給我打了無數通電話，但我一個也沒接到。我靠在樹幹上，將樹枝想像成天線，將鳥鳴當作來自另一世界的天籟之音。我發現自己並沒有想像中那麼沮喪，好像這是一個出遠門的人必然會發生的事，它沒有那麼糟糕，總有辦法應付的。（一四）