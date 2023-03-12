與父親的兩次談話（一○）

男人忽然奪過話頭，不耐煩地說：「你一個大男人，這麼磨磨唧唧的，不就坐個車嗎，把你送到目的地不就行了呀。」

「可我總應該問問清楚吧。」我咕噥著，心裡有些委屈。但被他這麼一頓搶白後，心裡原本的那點顧慮忽然消散了。

男人不吭聲，低頭在手機 上翻找著，又將它貼在臉上，和裡面的人用方言快速說了幾句。「幫你問過了，一百塊錢，一會兒來接你。」我還沒來得及說什麼，他向我擺了擺手，就這麼決定了。

半小時後，一輛白色中巴車停在旅店門口。那個男人跨出車門，一把將我的行李拎了上去。我還未來得及看清那人的長相，車門就被關上了。我坐在前排三連座的中間位置，右邊靠過道的位置坐著幫我拎行李的人，臨窗戶那邊坐著另一個男人。我很難描述他們的長相，只能說這兩人都沒有明顯的外貌特徵，過目即忘。硬要分辨的話，左邊那人似乎溫和些，右邊幫我拎行李的那個則有些氣呼呼的，不知是誰招惹了他。

我夾在這兩人的中間，像個人質。一開始，我並未察覺任何異樣，反正車子行駛在鬧市區，不斷有人下去和上來。車裡暖氣很足，熏得人昏昏欲睡。我閉著眼睛瞇了一會兒，醒來時發現已經身在郊外了。成排的、一閃而過的光禿禿的樹木取代樓房，在車窗外飛掠而過，北方平原特有的沙丘與窪地相間的風沙地貌次第出現。惠縣周邊的山脈分布與河流走向，在我腦海裡一點點浮現。

好像不是去往那裡啊！我心裡一激靈，瞬間驚醒了。他們在用家鄉話聊天，聲音很輕，好像說著久遠以前的事。（一○）