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影中囚（四）

孫愷愉

魯賓其實在踏入阿瑟住所的第一天，就注意到他的處境。他不太明白自己為何繼續造訪阿瑟，試圖理解他到底需要什麼，直到他再也無法忍受自己。

我不想一字一字地打造詞句，用詞句把自己包裹起來。我本來以為我可以學習更好地編織文字，但現在，我想完全超越編織這件事情。魯賓最後一次離開阿瑟家時這樣想。

阿瑟發簡訊告訴魯賓，說不要再去找他了。這是魯賓預料中的事。

我可能看到了太多的他，看到那些他並不想被看到的部分。魯賓想。

然而，有什麼可看的呢？畢竟，阿瑟只是我世界裡的又一個虛構人物。那一刻，魯賓變得像飛蛾一樣自由。

3 丟失的鑰匙

「糟糕！」山姆摸摸口袋，「鑰匙呢？」

他脫下外套，把每個口袋重新翻了一遍，襯衫和褲子都不漏掉。

「我身上不可能沒有鑰匙啊！一定是弄丟了。」

山姆努力回想，他可能會把鑰匙放在哪裡。

他還沒想起來，另一個問題出現了：鑰匙是幹什麼用的？他以前從來沒想過要問這個問題，他認為他確切知道每把鑰匙的用途。

「我是中邪了吧？想這個幹麼？比丟鑰匙更糟糕的是丟工作。」山姆關上門，飛快跑到公車站。他已經遲到太多次，並且頻繁被經理警告。

這不是山姆第一次丟鑰匙了。有一天晚上，他去酒吧玩，深夜回到家，才發現沒有鑰匙。他頻繁地找鎖匠開鎖，到了自己都討厭自己的地步。

山姆來到辦公室，一路上想著自己的生活變得多麼混亂。「變得混亂？我一直都很混亂吧？我真是個廢物。」當他走進他的方塊隔間時，不禁嘆了口長長的氣。（四）

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