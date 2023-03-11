當初其實也不用打石膏的，可父親為了博取車禍 受害者的同情，讓對方少要點賠償金，硬是讓大夫給自己打了石膏，還去學校裡給自己請了半個月的假，帶著自己天天去醫院裡道歉加賣慘。

學校裡的人都知道他出了車禍、斷了胳膊，知道是哪隻胳膊的卻沒有幾個。

他的右手被石膏固定，但左手卻力大無窮。就那麼十幾秒的工夫，鄭友善就不動了。他不敢停留，飛快地跑回家裡。

他把石膏從右手換到左手，纏上了新的繃帶，那把小刀也被他藏進了石膏裡。在那之後的很多年裡，他謹小慎微地活著，他怕廠，但更怕離開廠。他經常覺得，自己還是那個手上有傷口，手裡也還握著刀的少年。他只能和鄭友善一起，永遠被留在廠裡。如果有一天廠不在了，他也會活不下去。

●

與此同時，幾千里外的一個夜總會裡，有媽媽桑笑著過來，開安妮的玩笑，她說：「那麼多男人都為你著迷，願意為你花錢、願意養你，真可惜你不是真的女兒身。」

安妮訕笑著為自己塗上厚厚的口紅。快了，他想，自己就快攢夠做手術 的錢了。父母說過，他們這輩子有兩個最大的遺憾，第一，女兒被人害死，第二，生了一個不男不女的兒子。自己一旦做了手術，他們的兒子就真正死去了，他也可以變成他們真正的女兒。這樣，他們的遺憾會不會少了一點？

他從隨身的包裡取出一瓶標識是雌激素的藥，擰開瓶蓋，取出幾片吃下，然後再次對著鏡子檢查自己無懈可擊的妝容。不知道是不是姊姊真的在天有靈，自己真的越來越像她了。

姊姊，你保佑我吧！他雙手合十，在心底暗暗祈禱。

不管怎麼樣，這世界上的人都只是想活下去而已啊。（全文完）