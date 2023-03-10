在店裡轉了有半個小時，中間看到店裡來了幾位買酒或者買彩票的客人，菅錢覺得這個店應該效益還行。朱鳳凰用她過來人的眼光，更是判定了這個店一點問題沒有，絕對值得自己冒一下風險接下來。

關鍵就是後面的步驟。走好了，還興許白拿呢。走不好，或許也就付出個幾大千的事，這家店，自己這回吃定了。她心想，你什麼時候看見過野狼對無意識中闖到自己眼前的兔子客氣過？

按照一路上的談話交代，菅錢並沒有對這家店表現出更多的興趣。表嫂說，即使你看上一件東西，也不能對它表現出足夠的熱愛。這一點對於買房或者買生意都非常重要。這叫做殺威棒，得給賣方揮出去一棒子，這樣他的耐心和期待心理會自動打一個折扣。無須咱們自己張嘴說價格太高，他自己過不了多久，就會主動降價。還是那個字，熬。咱就看誰能熬得住。熬得住的那一方肯定是最後的勝者。

在車裡，菅錢聽著表嫂的授課，忽然發現自己彷彿已經不再熟悉這個表嫂了。她不就是先出國留學了比利 時，然後認識表哥，最後移民 到了加拿大 嗎？怎麼現在變得城府如此深厚呢？想到這裡，菅錢在後座竟然輕輕搖了搖頭，而後身子忽然覺得一冷，哆嗦了幾下。

朱鳳凰沒有注意到表弟的這個小動作，那時候她正開在路上，準備全力衝過一個黃燈。

看了一會兒店，菅錢的電話響了。菅錢接起來說：「哎呀，我正在看一家雜貨店，我馬上就過去。你先看著，看看那邊客戶進進出出多不多？」菅錢說話的聲音好大，這一切都被李俊杰聽到耳朵裡去了。（二九）