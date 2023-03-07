趙梅英／圖

她對心理醫生提及，她討厭大熊常常找她訴「婚姻」之苦。

「為什麼不直截了當地告訴他，妳不想知道他的家事？」醫生問，「為什麼妳不能說：很抱歉，我不想聽？」

是啊！為什麼？千一說不上來。她喜歡人人都高高興興的，喜歡被誇、被需要的感覺。她是父母眼中乖巧的女兒、師長口中的模範學生，朋友有事時找她幫忙，同事趕不完的圖稿請她完成，連離了婚的前夫有要求時，她都盡力配合。

「如果我拒絕幫忙或不聽，我怕他們會傷心、會不高興，甚至會有麻煩。我可以做到的，為什麼不呢？」千一說。

「可是不關妳的事啊！」心理醫生說。

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「是我的錯嗎？」那件事情發生後，千一問自己。

那是感恩節前一天，辦公室裡的人午後三點就陸陸續續走光了。千一趁著無人，專心修改一份將到期的草圖，修到滿意之時，已是華燈初上。她一邊收拾文案工具，準備回家，一邊想著到家後可以泡壺好茶，看看書，再烤個藍莓派，明天去朋友家過節時帶去。

「還沒走？」

聽到聲音，千一嚇了一跳，抬頭見是大熊，笑說：「你怎麼還在辦公室？嚇我一跳。我剛修完了格運公司的草圖，這就要走。」

「我也才忙完。草圖什麼時候要交？」大熊問。

「節後。」

大熊打量著千一的工作間。千一是資深設計師，所以分配到辦公室隱密的一角。小空間左邊是一扇落地長窗，窗上有千一用白粉筆隨意勾畫的出水錦鯉。和錦鯉對望的是十幾隻手工做的白紙鶴，從天花板垂吊下來，時不時隨通風口送出的風輕微飄動。和長窗成直角的L形長桌放置了電腦和零零散散的幾本雜誌、圖稿。一座綠色銀行式檯燈放出暈黃柔和的光，籠罩著一角。

「要不要一起去喝杯酒？」大熊問。

「不了，家裡很多事。我還得烤個藍莓派，明天要帶給朋友的。」千一遲疑地說。

「就一杯，頂多半個小時、四十五分鐘。不礙事的，怎麼樣？」

「下一回吧！」千一推諉著。

「走啦、走啦。就當慶祝感恩節。」大熊說，隨手關了桌上的燈。

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千一隨大熊在吧檯坐下來。許是節日前夕，沒有多少客人。千一點了杯紅酒，大熊則要了威士忌。千一漫不經心地聽大熊說事。

大熊用小指碰了碰千一的手。千一一驚，拿起酒杯喝了口，掩飾自己的詫異。

「千一，」大熊開口，「我覺得我們特別談得來。」

「是嗎？」千一笑問。

「嗯。和妳在一起，我覺得好愉快。我可以放鬆自己，可以和妳天南地北地聊。連家中不愉快的事都可以一吐為快，也不怕妳笑我。」

「謝謝老總。不就是借給你一雙耳朵嗎？」

「真的，我非常感激妳不時聽我訴訴難處。」

「沒事，倒是你和瑞美之間，也許想想該怎麼改善現狀。」

「改善？怎麼改善？冰凍三尺，非一日之寒。」

「可以坐下來，好好談一談，或者一同去看看心理醫生？」

「不是沒談過，談了後好上一段時間，又恢複原狀。而且別忘了，瑞美自己是心理醫生。」

千一默然。她不願意聽，也真幫不上什麼忙。自己的感情路也走得不順，婚後五年就離了婚，交往過的一、兩個男朋友都無寂而終。

「不談我這個煩心的事，說說妳為什麼到現在還單身一人？」大熊說。

「很簡單啊！工作忙，根本沒時間也沒力氣去打理情感。」千一抿了口酒說。她不願和大熊深談這個問題。

「有沒有想過找個人？難道妳不想過兩人世界卿卿我我的日子？」大熊問，肥碩的手指又伸向千一。

千一不動聲色地撤下檯上的雙手。

「想又如何？老天爺自會安排妥當。」千一說。

「我給妳介紹個人吧？」

「喔？」

「我。」

「別開玩笑了。」

「真的，我沒有開玩笑，我們可以做關係親密的男女朋友。我一直很嚮往身旁有個能讓我放鬆自己，溫柔體貼的女人。」

千一訝然瞪視大熊。她想這個男人一定是酒喝多了。

「你這是喝多了，不知道自己在說些什麼。」

「一杯威士忌的量我還有，我清醒得很。答應我。」

千一胃裡一陣陣泛酸。「不可能！我們之間是上司、下屬的關係。而且你忘了，你是有家室的人！」她壓低聲音，從唇齒間迸出了一句。

「這不妨礙我們的交往。我可以下班後到妳家吃吃飯，一起看書、看電視。妳會知道有男人的好處。能夠時，我也會找機會留下來過夜……」（中）