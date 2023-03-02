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伊朗房客阿布（全文完）

杞人

「這世界太複雜，我太單純，很多事想不通。我在閉門思過！」他走回自己房間，闔上房門，沒有多說。

自我反省、療傷止痛不容易。過了約一周，一天早上老吳見阿布出來了。

「傻愣！傻愣！」他臉色回復平靜，看似走出了陰影。

「傻愣！幾天沒見，還好吧？」老吳欠身回禮，驚訝他走了出來，關心地問。

「都好！」他接著說：「我想通了。我老遠從伊朗來美國，不是要在這裡打工賺些小錢，也不是為兒女之情。我有理想，美國是希望的國度，有無限可能，我要在這裡實現我的理想。」

「太好了！我還怕你想不開，沉淪下去。是！美國是充滿希望的國度，問題是：你要先定好自己的方向。」

「伊朗是受宗教管制的國家，社會安定需要宗教信仰，但宗教不能束縛人的思想。我想從事文化事業，用世界的文明，開放伊朗封閉的宗教傳統。」

老吳知道他是受了米娜和法哈德的刺激，覺得一個男人不該有四位妻子。

「有理想很好，做到不容易。重要的是怎麼做？」老吳說。

「我懂得太少，要回學校讀書，先充實自己再說。」

「錢呢？上學要錢，錢從哪裡來？」

「這段時間打工存了些，我也可以像房客火雞一樣半工半讀，辛苦幾年就能拿到學位。」他接著說：「拿到學位，我要回伊朗，讓伊朗接受我在美國認識的普世價值。」

那天後，阿布像變了個人，每天關在房間讀書，複習以前的功課，也同時申請了學校。半年後他拿到加州一間大學的入學許可，辭別老吳，奔赴前程。年輕人有的是時間，或許有一天，阿布能夠為伊朗做出一些改變。（全文完）

伊朗 加州

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