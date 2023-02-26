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法哈德要阿布早上十一點去，他不到十點就到了。

「傻愣！我是阿布。」阿布來得早，餐館剛開門，門內靜悄悄，只有那位裹著頭巾的年輕婦人在櫃檯裡。

「傻愣！你是阿布我知道。法哈德說你今天來上工。」她看阿布手放胸口，一本正經地彎腰鞠躬，也欠身回禮。頭巾下露出黑白分明的大眼睛，盯著阿布看了看，接著說：「我以為是個上了年紀的，原來是個年輕小夥子。」

「很高興見到妳，妳是？」阿布被她盯著看，看得手足無措，靦腆地說。

「我是老闆娘，法哈德是我丈夫。」

「怎麼稱呼您？」阿布一聽是老闆娘，更是畢恭畢敬。

「我叫米娜！」接著說：「你來得早，先把桌椅擦乾淨，換上新桌巾，桌上擺好餐紙巾和調料瓶。」她連續下令。

阿布二話不說，立刻捲起袖子工作。洗的洗、擦的擦，忙了一陣子，一切準備就緒。剛想休息，客人已上門。他對進來的每位客人都手放胸口，一一彎腰鞠躬，連連說：「傻愣！傻愣！」客人大多是中東人，聽得懂他的問候，驚奇他的禮貌周到，高興地回禮。阿布開始了他一天的緊張忙碌。

「忙了一天，累死了！小費都沒時間數。」阿布下班到家已近十一點，他把每個口袋裡的鈔票掏出來，又把零錢「嘩」地倒在桌上。老吳還沒睡，和他一起點數。

「哇！兩百五十多。你說得對，小費比在便利店賺的錢超過兩倍。」他興奮地說。

「你有禮貌，服務又好，客人高興，給的小費就多，服務業就是這樣。」老吳初來美國時在中餐館 打過工，深知其中三昧。

做了幾天，阿布熟悉了餐館的規律：中午米娜看店，晚間法哈德來換班。（五）