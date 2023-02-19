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波多馬克河上的天空（四）

顧艷

「幾分鐘後，他彷彿感覺到了我的存在，口眼都閉上了。自此，我彷彿有了一種照顧他母親的責任。」

馬前握著她的手，默默地不說話。

「我從奧維爾小鎮回來後，每周給婆婆打一次電話。後來學業忙，十天打一次，比給自己媽媽打電話還勤快。有年暑假，我抱著王後來的骨灰盒回到上海，又轉車到了合肥，終於把他安葬在了他的故鄉。這時婆婆已退休，住進了養老院。婆婆讓我別再耽擱自己了，學校裡有好的男孩子就把婚結了。婆婆根本不知道，讀文科的女博士很難嫁出去，何況我還是個寡婦呢！」

「別那麼自卑。你婆婆說得沒錯，活著的人總要繼續生活，尋找自己的幸福。來，我們輕鬆一下，想些開心的事。記得我們談戀愛時，你常唱〈真的好想你〉，現在我多想再聽你唱這首歌啊！」馬前握著麗麗的手，越握越緊，似乎感受到了麗麗內心埋藏著的難以言說的痛苦。

麗麗沒有唱歌，她鬆開了馬前握著她的手，把頭轉向了窗外。忽然她用輕柔的聲音說：「馬前，你看波多馬克河上的天空，從這個角度能夠看到河天一色。河似天的倒影，朵朵白雲，恰似綿綿的山和綠綠的茵。側眼望，一片綠肥紅瘦，這是何方天闕？」

馬前轉過頭去，看見西邊的晚霞給湛藍的天空塗上了一抹金光。天空是那麼華麗、肅穆，清波蕩漾的波多馬克河水泛著五彩的光澤，那光澤映照在他們臉上，有種喜悅之情。

馬前情不自禁地喊起來：「真美啊！」這一刻他們挨得很近，一股溫暖馥郁的氣息，從彼此的身上瀰漫出來。

3

第三天一早，麗麗乘地鐵，去了馬里蘭州的某學院面試。（四）

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