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LA華埠中餐館收1.3萬瓦斯帳單 老闆震驚萌生退意

金山日落區爆炸1死1傷 原是家庭毒品「作坊」

生財有道（七）

紅山玉

生活在一天天繼續著。醫院裡的病患逐漸增多。王娟所在的化驗室幾名工作人員也被臨時抽調，去當採血護士。王娟省著用那二十個無紡布口罩，洗了烘乾、烘乾再戴、戴了又洗，這樣反反覆覆使用，也不知道這樣洗過的口罩，是否還能夠抵擋病毒入侵。反正她也還真幸運，在那麼危險的環境下工作，王娟倒一直是安全的。

在醫院忙忙碌碌的一天，王娟顧不得去想丈夫的抱怨。但是每次回到家裡，就像是回到了既戰又停的戰場一樣。這一段時間，二兒子李希在家裡上著網課，連自己的小屋門都懶得出。大兒子李想自己有了住處，也不經常回來。家裡只剩下王娟和那個一直站店的李俊杰。

李俊杰越發煩躁起來，這一天在不到十個客戶光臨自己的雜貨店之後，他的情緒終於爆發了。晚上他打開門，回頭一腳就把門踢關上，整個連排三棟木頭房子都跟一下子體驗了地震一樣振動起來。

小兒子李希手裡正握著iPad，屏幕上播放著老牌動畫片《史瑞克》。不知道為什麼，李希把聲音放得很大，此時怪物史瑞克正說著：「你這頭喋喋不休的驢！」

聽到這句話，李俊杰覺得一股氣直沖到腦門。他感覺這句「你這頭喋喋不休的驢」，好像是王娟罵他的時候說的話一樣。他一腳踢開兒子的房門，一伸手奪過小兒子手裡的iPad，朝著門口，鐵餅一樣地扔了出去。

iPad一頭撞在門上，一聲「驢」這個字，還從那摔落下去的小機器中傳了出來。李希「哇」的一聲，竟然哭了出來。自己整天被關在家裡上網課，連一個可以一起玩的朋友都沒有，就這一個晚上上完課後的時間，自己玩這麼一會兒，看看動畫片，都衝撞了那個要瘋狂了的爸爸。（七）

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