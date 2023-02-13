自此以後，朱鳳凰總是主動創造和王娟接觸的機會。朱鳳凰開始有一搭沒一搭地主動找話題和王娟聊天，她在得知王娟的大兒子李想已經從醫學 院畢業，走上住院醫的工作崗位之後，心裡甚至開始罵起了丈夫童謀：你個老謀子，如果不是你當年總是說隔幾年再要孩子的話，咱大丫頭童畫不是正好和這李想搭上？

罵著、罵著，她自己又噗哧一聲笑了，心想：嘿，你這個傻娘兒們，早生幾年就一定還是童畫？就不興也是一個男娃娃？

罵完自己，她就停止了這幼稚的想法。可是過兩天和王娟聊天的時候，她竟然又想起來這個話茬，說：娟子姊姊啊，這要是咱再來個兒女親家，你說可不就是錦上添花了嗎？乍就差那麼一丟丟呢？

要是有機會和王娟在超市或者哪裡碰上的話，她還會伸出倆捏在一起的手指頭，比劃著跟王娟說：就差那麼一小丟丟。跟著再嘆口氣，隨後又噗哧一聲笑了，說：你還有老二呢！我家老三姊倆和你們老二年齡相當呢！

王娟聽到這樣的話，也就是一笑過了。她心裡想，兒女還這麼小，又不是過去訂娃娃親的時代。但是朱鳳凰在結成兒女親家這件事上，跟中了魔一樣。她覺得曲線救國也不失一件好的主意。她想到了自己的作家朋友劉丹，劉丹不是有個亭亭玉立的女兒嗎？這要是自己成全了別人，是不是和兩個女人的關係就會更上一層樓呢？

忙於生意的劉丹從來沒有意識到，在某一個黑暗的角落，已經有人盯上了自己和自己的閨女。做為無意識中被捲入這件天上掉餡餅的事情的劉丹來說，真是禍從天降。價值4088.99刀的餡餅是掉在朱鳳凰的口袋裡了，可是禍卻殃及了和她既是朋友，又是文學發燒友的劉丹身上。（四）