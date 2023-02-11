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又是秋天（六二）

凌珊

電話接通了，彷彿穿過遙遠而空曠的山洞。山洞迴響，是少凡的聲音。

看你結婚了沒有，汪彤說。

嗯，少凡說，到哪裡結婚？聲音像蒙了一層布，悶悶的。然後像壓得麻木的手腳突然反應過來，汪彤？！他叫道。

給你打電話，就是看你婚結得怎麼樣了。汪彤說，聲音壓得低低的。

別放電話！少凡急著叫道，什麼結婚！

你不是回去結婚的嗎？汪彤說。

哪裡結婚了？少凡說，聲音終於平靜了下來。

輪到汪彤心裡一震，那你回來吧！汪彤說。

嗯，少凡頓了一下，沉吟了半晌，終於道：我現在不能多講，明天給你打電話。

第二天，汪彤老早就坐在電話機前守著了，心裡疑惑得像哥德巴赫猜想。真奇怪，怎麼會沒結婚呢？回去不就是結婚的嗎？八點了，少凡的電話還沒來。有點兒度日如年了，汪彤心裡竟有些擔憂起來。

電話終於響了，卻是邵峰。邵峰說：少凡讓我給你打電話，國內打過來不好打。他下星期二就回來了，讓你別著急。邵峰接著道：少凡昨晚把照片也拿給大家看了，我老婆就說，當然是這個啊。這個多好啊！汪彤笑。

邵峰嘆了口氣道：少凡老早就跟我說，其實汪彤挺好的。我說句老實話，你們倆這麼分手，簡直就像離婚。你倆都夠有個性的了，你這叫作，女孩子最愛的就是作，但不能太過。

汪彤笑著不吱聲，停了一下說：你怎麼樣啊？

我嗎？邵峰說，老婆、兒子都已經過來了。準備抓革命、促生產，再接再厲，生兒、生女都行啊！

汪彤說：好，人間正道是生孩子，多子多福。

邵峰說：那你就快點加油吧！看你住得那麼遠，要趕緊搬過來，不然你這像什麼。（六二）

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