托尼所了解的任性（一一）

小姑見到紅蓮很高興，抱著紅蓮的兒子親個沒完，給他一個早就準備好的大紅包。紅蓮還是嬰兒時，小姑二十歲出頭，整天抱著紅蓮稀罕。後來小姑重新去廣東打工，與同鄉工友結婚，留在廣東生活。直到去年滿五十辦了退休 ，與丈夫回到老家縣城買了套小房子，養老，偶爾幫人帶帶孩子、做做家政什麼的。

她的兩個孩子，大的是女兒，已經在廣東落戶，不再回來老家了。兒子是個學霸，還在讀研究生，以後可能還要讀博。小姑邀請紅蓮去她家住兩天。

姑媽說：必須要去住兩天，我也去。

小姑丈說：大姊你帶幾條辣魚過來下酒。他上次到紅蓮姑媽家吃飯，對姑媽親手做的辣魚讚不絕口。

姑媽說：行、行、行，還剩下幾條，全都送給你。

見到姑媽、小姑他們說說鬧鬧，紅蓮十分開心，也十分放鬆。只有在姑媽和小姑跟前，她才能真正放鬆。在婆家、在養父母眼前，她總覺得自己是外人，神經繃得緊緊的。像往年給爺爺、奶奶上墳一樣，紅蓮的大哥和二姊都沒有回來。

大哥三十好幾了還不結婚，一年到頭在外面闖蕩，正經工作都沒有，帶過幾個看上去像道上混的女子回家，又抽菸、又喝酒，氣得老父親頭頂冒煙。二姊也三十了，十五歲開始出門做事，長沙、上海待兩年，蘇州、杭州待兩年，換衣服般換男朋友，說趁著年輕漂亮，多享受生活，就是不肯結婚生娃，不肯過平凡踏實的煙火生活。

掃墓其實很簡單，帶著祭品到山上墳頭走個儀式即可。山不高，路也好走。傍晚時分，姑媽和養母在灶間燒菜，小姑兩公婆不知去哪個鄰居家裡串門了。（一一）