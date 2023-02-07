寇特妮家的party像三十年代林徽因家的客廳，又或者四十年代巴黎左岸擁塞著藝術家的酒館。只不過寇特妮家裡的這夥人不是藝術家，都是電腦領域裡的大拿。拿寇特妮跟林徽因比，是因為她長得跟林徽因一樣漂亮，而且富有。關鍵是有磁性，三教九流各類人等都給她吸引來。

她的家境良好，父母老早就給她買了一幢房子。這房子上下樓連帶地下室、亭子間，開party能裝下一個營。各就各位，電子遊戲都是連鎖合夥，亭子間激戰劈劈啪啪，樓下各色人等看碟、聊天、聽音樂，儼然一酒吧。

寇特妮坐在搖椅上，小狗坐在她的小腿上，跟著她的腳上下搖啊搖。

牠發情呢！寇特妮說，給牠做愛呢。

有人笑，寇特妮的男朋友麥特拿了一瓶啤酒過來遞給她。寇特妮擺手，說：你做愛時喝啤酒啊，紐曼見了肯定給扒拉一邊。

紐曼是這小狗的大名，不知道算不算狗中的保羅‧紐曼。那一身淡棕色長毛像抹了蓖麻油，光滑得可以照鏡子，四個爪雪白像穿著白色的小皮靴。名字是寇特妮爸媽給起的，寇特妮說。可想而知，保羅‧紐曼是他們的最愛。

哎呀，受不了他們，寇特妮一講到父母就搖頭，每年都要來一次婚禮慶祝，就是拍照，還是裸體照，當然就他們倆自拍了。寇特妮說，渾身褶子，誰敢給他們拍，站鏡子前自己給自己照吧。保羅‧紐曼可憐啊，寇特妮晃動著腳繼續道：沒有伴侶，只能跟我的腳談情說愛。

瑞克在廚房配酒，雞尾酒，放冰塊，杯口沾一圈鹽。（五八）