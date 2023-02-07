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托尼所了解的任性（七）

李東文

珍妹買下房子是想要結婚的，婚禮前不知發生了什麼，一拍兩散，憤而離開佛山，下落不明，直至如今。托尼有時夜晚下班拉閘關門，會抬頭望一眼珍妹頂樓的家，希望能看到有光亮透出。但快三年了啊，虎年都已經過去了大半，那個方向，珍妹家，依然是黑燈瞎火。

珍妹失蹤以後，還有兩個她的快遞寄到了托尼的髮廊──黑色快遞袋子裡面是個方形硬紙箱子，體積挺大，不重，不知裡面裝的是什麼。托尼打電話和發訊息通知珍妹來取走，無奈電話打不通、訊息也不回。

有幾次托尼想拆開來看看是什麼，又怕珍妹回來後怪他不厚道，總算忍住了手，任由它們留在牆邊的貨架，等候自己真正的主人。

有這麼一種說法，長時間與丈夫分居的女性，尤其年輕女性，情緒波動大。托尼的老婆、嫂子、妹妹、母親，莫不如此，家裡、家外發生一點點小事，都能引發海嘯，綿延發酵到令人不敢相信的程度，好事者將這種現象稱之為蝴蝶效應。

鼠年那年，有挺長一段時間，像全國各地那樣，他們老家包括幼稚園在內的所有學校都停課。五個孩子在家裡上網課，精力用不完，瘋子一樣每天瞎胡鬧，大人打個盹的工夫，幾個熊孩子都能打起來。

有天托尼大哥家那對雙胞胎打了托尼的小兒子、托尼女兒打了兩個堂弟、托尼的大嫂打了托尼的女兒──托尼老婆勃然大怒──小孩子鬧騰，大人怎麼可以出手傷人？她去找大嫂算帳，遭否認，向婆婆告狀，婆婆和稀泥嚴重失敗，兩妯娌都認為她偏心。

托尼老婆又去向自己姑媽告狀，姑媽婉轉向托尼打聽，是否太長時間沒有回家探親了……（七）

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