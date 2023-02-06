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托尼所了解的任性（六）

李東文

人都有趨利避害的本能，被感染可是要付出很大的代價啊！有些打小在他髮廊理髮的青年男女，長大後搬去別的社區生活，還定期回來他這裡打理頭髮。

有個女的，比托尼大幾個月，是托尼的同省老鄉。托尼喊她珍姊，她讓托尼喊珍妹，做金融業務的，租住在髮廊左前方那幢樓的頂樓。三年前，2019年夏天，買下租住了多年的那個三居室，重新裝修，時常買來許多東西寄放在托尼的髮廊，裝修期間，請托尼吃香辣蟹以表謝意。

那時二十九歲的托尼已是兩個孩子的爹，珍妹還單著，聊著、聊著，不免感慨，說：如果我沒有讀大學，現在也是好幾個娃娃的娘了。有時分不清，多讀一點書，到底有沒有讓我們變得更幸福。

托尼說：當然要多讀書。像我，初中畢業出來混社會，屁都不懂，要跟著表哥、表姊才敢出遠門，只能進工廠做流水線。被剋扣了工錢不敢聲張，無端端被領班辱罵不敢還口，生怕被炒魷魚，餓死街頭──那次在蘇州一間電子廠，跟同宿舍的幾個湖南佬幹架，如果不是表哥帶人來救，我搞不好就掛了。那年我只有十七歲，身體單薄，在工廠飯堂吃飯，每餐只有幾片薄薄的五花肉，每次半夜餓醒，都是欲哭無淚──我們這種沒文化的人只能做些簡單粗暴的工作，或者像我那些不爭氣的老鄉那樣，在街頭打打殺殺、坑蒙拐騙，為禍人間。

珍妹笑笑說：你算是腦子好的那一批文化低的人，好歹混成了個老闆。托尼大笑，說珍妹罵人不帶髒字。（六）

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