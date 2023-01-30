未成功的物品展覽會（下）

顏寧儀／圖

好痛。我想爬起來，人們卻抬起腳，鞋底像無止境的夢魘輾壓我的一切。曲起四肢，每被踩一下，好像又往下陷入地底一寸。我掙扎著撐起身子，由下而上的角度赫然看見，每個人的脖子上都吊著透明絲線。

如同伊甸園的蛇般柔軟扭動的透明絲線，底下懸著甜美的禁果。人們盯著禁果，完全移不開目光，成癮、無法自拔。

絲線的上端在空中織成一張複雜、精美的網，層層交疊，無遠弗屆。

我顫抖地張口，卻好像有絲線扼住喉嚨，越收越緊，困住血液阻止腦中思想傳遞。我緩緩蹲下，縮起身軀，無力質疑。

等到鈴響，所有事物消失，沒消失的只有臉上淚痕。

聽到一旁有人竊竊私語，我一轉頭，就發現「未成功」三個紅字出現在我蹲著的格子上。默默起身，我目送黑斗篷的背影離開。

鈴聲再度響起，這次出現的是：「轉。青銀共居。」

我揮筆創造出低矮的三合院，入口處有斑駁的木門。

「通常都要有一棵老榕樹。」我邊想邊加上一棵。

完工後我看著住在城市的奶奶，在簡樸的三合院中忙進忙出。畫面毫無違和，我相當滿意。

再看看別人格子上的景象，他們回到祖父母家競收桂子慶豐年，再開筵面場圃，把酒話桑麻。不然就是到養老院 志工服務，感受年老與年輕靈魂的碰撞、智慧的交流、精神的傳承。「家有一老，如有一寶」、「願老者安之，少者懷之」如此充滿天倫之樂，溫馨美滿的場景栩栩如生。

根據題目要求，需要有與老人互動的經驗。於是我步入格子，開心地和家人團聚，吃著從沒吃過的奶奶拿手菜。

用餐過程中，我還忙著揮筆創造其他畫面，一下是幼年時期的我和奶奶在金黃稻浪起伏的田裡玩耍，一下是我們一起在老屋的爐灶旁做菜聊天。

我深知接下來的步驟，是驀然察覺以前的偏見和疏離有多不應該。於是我停下手邊動作，看了看奶奶，想迎向她溫柔的眼眸。

四目相交的那刻，我突然想起一開始在別人的格子上遇見的老奶奶，她們的神情如出一轍，她們的身影逐漸重疊……

「不對！」我用力推開椅子起身，想修改作答。這時鈴聲響起，格子中出現「成功」。

好熱。我拉開灰色外套拉鍊。看到黑斗篷的作答畫面後，一切都變了，越來越多想法盤旋在心上，腦袋不斷運轉使我體溫上升。

隨著鈴聲響起，大家的空格上又出現了「合。我想開設這樣的一家店。」人群忙碌地揮筆，兢兢業業，一棟棟的建築雨後春筍般冒出。

一直感到很熱，讓我無心作答。下意識勾勒出一間小房子，但是沒有多看，只想趕快找黑斗篷問個清楚。

我跑過飄香十里的格子，琳瑯滿目的餐館除了讓人食指大動的食物，多了一份愛與傳承。只是這些店綿延數里，不著邊際。跑過一排公益商店，裡面閃著經世濟民、扶弱濟貧的光芒。只是這些店外門可羅雀，店內主人啜飲進口咖啡 、享用精緻甜點，愜意等人上門。

我突然發現人們創造完格子上的畫面後，眼神渴望地貼近店門，注視著裡面光鮮亮麗的店主。我仔細一看，瞬間寒毛直豎，因為裡面的店主竟然長得跟創造者一模一樣。

接著，創造者們兩眼直勾勾地盯著店內，伸手胡亂摸索門把。

門一開，他們飢渴地飛撲入內，掠食者般地撲倒和自己長相一樣的店主，臉上是掩不住的渴望。

我遮住眼，不敢再看。把手拿開時，只見店內地上散落一閃一閃的七彩碎片，而「掠食者」一步步踩滅光芒，坐上店主的位置。

「他們成功了。」我想。

我不願再看，所以慢慢走回剛才作答的地方，終於仔細打量這不假思索創造出的店。

那是一棟小房子，牆面上掛著小牌子，簡潔的字跡寫著「心的店」。跟其他店家不同，它沒有古樸典雅的木門，也沒有現代華麗的玻璃窗。整個全白如雪的屋子在周邊五彩繽紛下顯得格格不入。

我推門入內，裡面一片黑暗，只能透過滲出門縫的光，看到前面還有一扇門。我開了一道門、兩道門、三道門，第四道門一推開，是一間空曠的房間。牆面、地面一塵不染，唯有被褪下的黑斗篷縮成一團，安靜地躺在地上。

整個房間唯一的光源來自屋頂的天窗，一個穿亮黃洋裝的身影蜷曲著身子，坐在灑落的一束燦陽下，彷彿若有光。

聽見聲響，那個人轉過頭來。

「妳也想成功嗎？」她像孩子般偏著頭，用澄澈的雙眼凝視我。

我向她走去，一步、兩步、三步、四步，啪。

披在肩上的灰外套掉在黑斗篷旁。身上只剩亮黃洋裝，現在我也沐浴在陽光下。

「成功與未成功都是我們。」我笑著說。

然後，擁抱自己。（下）