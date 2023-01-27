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半月灣槍案目擊者：被害人爬起逃命 趙春利緊追再開槍

林妹妹小傳（五）

孟悟

一步之遙銀牌悲。奧運結束後，滿身是傷的林玉選擇了退役。因為有奧運獎牌護身，前程遠大，國家公費送進大學，畢業後回省城體育局。林玉不想按部就班的生活，她想去美國開闢新生活。

母親第一個跳出來反對，從前支持她的父親也不贊成：「美國太多的籃球高手，去美國當籃球教練，還不如在老家當教練。」

林玉只是想換一種活法，暫時跟籃球說一聲「拜拜」。林玉生得美，從小就有一群愛慕者。退役後，她的追求者更是絡繹不絕，不乏富豪和精英，但是她把橄欖枝給了一個叫沈庭國的男子。

沈庭國是前國家隊乒乓球隊員，雖然沒有參加過奧運，但是拿過世界冠軍。庭國是她的老鄉，有近水樓台的優勢，兩個人常在老家的活動中碰面。

庭國有次對她說：「從小就喜歡看你打球，你的腳踝那般雪白嬌嫩，但是你跑得飛快，快得就像一道閃電。我知道你不是尋常的人，但是又想追著看你。」

他的話像春雨，潤耳也潤心，她走近了他。林玉在上大學的時候，庭國去了美國，在佛羅里達一乒乓俱樂部當教練。林玉婚後在美國讀書，讀完財務碩士後，在一食品公司就職。她在美國的日子過得雲淡風輕，沒有誰知道她是中國的籃球國手，她也沒有向誰炫耀過她的奧運經歷。

對了，她炫耀過一次她的球技，純粹被逼無奈。她的鄰居搬家後，新來的鄰居是黑人，前院裝了籃球架。兩個十幾歲的兒子，一米九的高大威猛，日日生龍活虎，籃球打得個地動山搖，夜裡也不安寧。（五）

奧運 黑人

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