薛慧瑩／圖

「是的。我在戰爭期間當兵的時候，眼睛受傷了，幾個月看不見。後來我的視力恢復了，就去報名上護士學校。」

「哦！」老王不知道怎麼接下去。

「眼睛受傷的那段時間，我認真地思考了很久。視力恢復以後，我發現世界煥然一新。雖然身邊的一切並沒有具體變化，但我發現自己身處另一個世界。我發現失明與眼睛無關。」

「怎麼說？」

「問題不在於眼睛，而在於思想。當我意識到這一點時，我非常激動。因為我知道，我再也不會被我的眼睛所束縛。它們什麼也不能傳遞給我，它們只是向我證明，我想要的訊息。我想看到什麼，我才看得到。用不用眼睛都是一樣的。」

「但我什麼也看不到，我連你都看不到。」

「你不是看到我的鱷魚了嗎？你還摸了它。」

「摸是摸，看是看。」

「在你摸它之前，你是不是想到我的鱷魚在那裡呢？」

「是啊！」

「它就這樣進入了你的世界呀！」

「真奇怪。」

「我們相信，我們就認為我們相信的事情存在，無論我們的眼睛是否在運作，都是一樣的。人的眼睛並不是用來看的，而是用來向我們說明，什麼是視而不見。」

「真奇怪。」

「聽起來很奇怪，只是因為我們習慣了一個顛倒的世界。」

「你說世界顛倒，這我倒是很有同感。」老王突然輕鬆起來。

「只要我們認為，我們被自己的身體和外界的世界所束縛，我們就是盲目的。我們明明對自己伸出魔掌，卻說外面有人要抓我們。」

「世界是一個危險的地方，但這非我所願。」

「當你不思考的時候，世界在哪裡？當你有了不同的想法時，你的世界立刻發生變化。那它剛才又在哪裡？」

「在我心中？」老王笑了。

「沒錯。肉眼的功能似乎會衰退。但事實上，失明是不可能的事情，因為視覺不需要眼睛，完全由精神支配。」

「你說的似乎有道理。但我並不能完全理解。」老王說，「但不知為何，雖然我不明白，我仍然相信你所說的都是真的。」

「王先生，別擔心，我知道你會明白的。」阿里拍拍老王的肩膀。

「謝謝你照顧我。」老王第一次對他的看護說感謝的話。

「表面上看來，我是你的看護，但其實，你也是我的看護。」

「這又怎麼說？」

「你照看我的靈魂啊！」

「靈魂！天啊！這是我最不想提到的東西。我有一個醜陋的靈魂。」

「你為什麼認為它很醜陋？」

「我這輩子做過很多壞事。」

「比如說？」

「我騙了公司的錢。我逃了很多稅。我吸過毒。我殺了我老婆。」

「還有呢？」阿里和其他的看護一樣，也不相信老王說的故事。但這並不是因為他認為老王妄想加癡呆，而是他知道這些事情的真實性，和他此時此刻面對的老王並沒有關係。

「數不勝數。」

「你在數嗎？」

「沒有。」

「那就是零囉！」

「或者數不清。」

「都過去啦！」

「我失明活該。」

「沒事啦！沒有人怪你。」

「有時候我會害怕，怕連你這麼好的人都不會想照顧我。」老王有點悲傷。

「怎麼會呢？我當然會照顧你。你就是我，我不會不管自己。我們是彼此的看護，將彼此銘記於心。即使我不在你身邊，也不要擔心。真正的看護者總是在這裡。」

老王握住阿里的手。他突然有點明白，為什麼阿里說他那閉著眼睛的鱷魚朋友看得見他。

有一天，阿里沒有來上班，另一個人出現在老王的住所。

老王一聽開門的聲音和腳步聲，就知道進來的不是阿里。

「你是誰？阿里呢？」

「很抱歉，阿里不會回來了。我是來接替他的新看護。」

「阿里怎麼了？為什麼不回來了？」

「車禍 。搶救失敗。」

「哦！」老王驚訝地發現自己很鎮定。

一個月來，他沒有對新看護說過一句刻薄的話。

「王先生，我很幸運能在您這裡工作。您和藹可親，很好相處。」新看護說。

「我們在這裡是為了彼此，不是嗎？」老王說，「真正的看護者總是和我們在一起。」

「確實是的。」新看護望著老王，若有所思地笑了笑。（下）