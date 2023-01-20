汪彤不知情，心想這又是哪兒跟哪兒啊？不過是跟愛德華見個面、聊個天，就值得這樣？現在就給管得嚴嚴實實，以後還讓不讓人活了？兩個人各懷著心事加賭氣，越加不理彼此。

見少凡說話有一句沒一句，汪彤來氣了，索性徹底不理他了，一個人趴到電腦前挖地雷。挖地雷挖到眼睛疼，「砰」，一炸一片，自己跟自己較勁，看看到底能在多快的時間裡挖完所有的地雷。

少凡也願意玩這個遊戲，兩個人還比賽過看誰挖得快，真正是消磨時間的能手啊。汪彤挖著地雷，心裡的地雷也跟著炸開花。她不要這樣的生活，她要自己獨立。父親不是老早就告誡過了嗎？女人一定要獨立，即便是結婚生子了，也要有自己的事業、自己的經濟獨立。

看少凡對她愛搭不理，多多少少骨子裡還是有這東西在作怪。她要是女王，看他還敢不理她？就算她不是大不列顛女王，也該是他的女王吧！她就是上房揭瓦，把房蓋都揭了，他也該樂呵呵地說：好，那，這是鋤頭，要不要我幫你揭？或者說聲：辛苦、辛苦，喝杯水再接著幹吧！少凡該做的都沒有做，反倒跟她嘔氣。

汪彤越想越氣，索性打開聊天室，去找愛德華聊天了。他上次說的面試 之類的，到底是怎麼回事？上次兩個人聊天，汪彤說，從來沒面試過，因為從來沒申請過工作，哪裡來的面試。面試呢，不就是穿上你最漂亮的衣服、表現出最佳的風度，然後beg人家給你一份工作。

愛德華一聽，笑道：never begging，不是求人，是向他證明你是最好的、最合適的。

汪彤說：那不就是表面上要表現出風度，其實骨子裡還是在祈求了。不相信你在申請工作的時候，心裡沒有祈求過上帝，保佑你拿到這個工作。（四○）