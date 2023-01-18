沒有告別的離別（八）

短信發出，黃秀芝在等待小姨的回信時，用李明在威廉斯堡給她買的一只黑色杯子，喝了一杯咖啡。這杯子如今成了遺物，睹物思人，不禁又讓黃秀芝淚流滿面。黃秀芝想，為什麼罪犯的子彈偏偏射中了他？為什麼自己那天就沒有陪他去看橄欖球？難道這都是命中註定嗎？

傍晚時分，黃秀芝正在廚房燒糖醋排骨，小姨的短信來了。黃秀芝有些緊張，雙手顫抖地打開手機短信，看見小姨說：

秀芝，你爸爸因心臟病 去世快兩個月了。你媽媽為了不讓你太難過，又覺得疫情 期間，你根本不可能回來，因此暫時沒有告訴你，那都是因為媽媽愛你。你要好好保重自己，盡量少出門，不要感染新冠病毒。

小姨

小姨的回信彷彿青天霹靂，黃秀芝不敢相信父親已經不在人間了。她關掉爐子，沉默難過了很久，才撥通母親的微信 視頻。

母親剛起床，正準備做早餐。母親說：「我知道小姨告訴你了。」

接下來，兩個人彷彿變得陌生了，都沉默著。半晌，黃秀芝輕輕叫了一聲媽媽，「哇」一聲哭泣了起來，越哭越悲傷。這哭聲，很快感染了視頻那頭的母親。母親心一酸，也哭泣了起來。母女倆在一個小小的視頻裡，雖然相隔萬里之遠，卻哭成了一團。

哭著、哭著，不知什麼時候，黃秀芝發現視頻自動斷了；再給母親撥過去，母親沒再接。這時她回到廚房，已經沒有心思燒糖醋排骨了。她的眼前不停閃現那天在機場裡父親默默地望著她，舉起右手與她揮別的場景。

時間在悲傷中流淌過去。（八）