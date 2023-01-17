馬路上奔來的當然不是馬，是車，一輛紅色的小卡車。小卡車上下來一位面孔泛紅男子，頭髮、眉毛都像是太陽底下站多了的樣子，浮著一層泥土樣的金色。

紅脖子，汪彤心裡流過一個念頭。

紅脖子一口濃重的南方英語，臉比脖子紅，手裡拿著繩索，伸頭從車窗上探視他們倆說：真勇敢，這樣的雪天還敢出門，我有雪鏈子，也是不得已才上路。他指著自己卡車輪胎上的鐵鍊。

無知者無畏，少凡說，俺們根本不知道要下雪。

Innocent blessing，紅脖子道，好在我有雪中工具。你在前邊開吧，我跟著你們，如果滑落，隨時搭救。

少凡說：那太感激了。太幸運了，碰到你這個同路人。等到綠堡，我請你吃披薩。紅脖子大聲答應說好。

有了主心骨，少凡大膽往前開。當然還是不敢開快，磨磨蹭蹭，臨近傍晚總算給他們磨蹭到家了，而且一路搖搖晃晃，再也沒有驚險滑落的情形。兩個人跟紅脖子還有他的紅卡車揮手告別。

你不是要請人家吃披薩嗎？汪彤說。

說說而已的，少凡說，真請他也不會去的。老美都是活雷鋒，做好事不要求回報。雷鋒之花遍地開。

第二天早晨汪彤下樓，卻發現自己的車窗上像開花了，一片雪白，白得又不一樣。仔細看是車窗給砸了。下雪車窗冰凍，玻璃給砸得細碎，像爆炸，卻又碎在那裡冰硝一樣立著，沒有落下來。

雷鋒、小偷都給你碰上了，少凡說。Honda Accord的發動機好，收音機也不錯，少凡凝視道：難道有人要偷這兩樣？

兩個人打開車檢查，卻一樣不少。（三七）