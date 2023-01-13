汪彤聽得入神，我要買這個碟。她興奮地對少凡說。碟拿到手，「ABBA」燙金字母 印在黑色的封面上，連人頭像也沒一個。真想不出如此極簡主義的碟有這麼好聽的歌。ABBA的樂隊，久負盛名，瑞典 有名的樂隊。

這一陣飯局真多，東家吃完西家吃。先是摩尼請吃飯。我媽媽想請你們吃飯，摩尼說。請的卻只有汪彤和少凡，雪雁去芝加哥見秦唐了。

竟然沒叫上尼娜，真奇怪，汪彤想。摩尼一天到晚對尼娜的意思，也是顯而易見的，蘭亭裡也就他倆是常駐居民。

摩尼的媽媽老早就吩咐了，什麼也不需要帶，所以少凡連花也省了。平常兩個人去作客吃飯，都是手提一盆鮮花。今次兩個人登樓，空手道，汪彤連說：就帶兩張嘴來吃飯，真不好意思。

摩尼道：來吃她就高興，媽媽都是這樣的。

樓道裡香氣繚繞，摩尼看上去也比平常精神，跑上跑下，有點兒過節的氣氛。他那馬自達終於竣工了，新油漆、新椅背，雖然車裡面的陳舊消除不掉，氣味也還是修車鋪的鏽跡味。

摩尼媽媽做的飯菜非常可口，芹菜燉在一種什麼湯裡邊，就是美國西芹，把上面的老筋都扒掉。汪彤想著摩尼相冊上那一家子皇族的照片模樣，猜想著摩尼媽媽對美國的印象。

摩尼媽媽比劃著，然後指著汪彤的口紅說：這顏色好看，在哪裡買的？

沃爾瑪 ，不到兩美元。汪彤很想把自己的那管拿給她看看，或者乾脆送她一管好了。摩尼媽媽連說，會讓摩尼帶她去買。

摩尼媽媽指著汪彤，對少凡伸出拇指，又指著尼娜的房間，搖手。還挺愛憎分明的，汪彤想。少凡只是笑。（三三）