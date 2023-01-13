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世說新聞╱「毛澤東」也潤？直擊唐國強LA大豪宅

黑社會老賈（全文完）

張舒涵

老賈認為黑小夥也不過是個虛張聲勢的地痞流氓，卻沒想過這是個實心眼的凶悍之人。黑小夥以為老賈是所有問題的癥結所在，只要他倒下了，懦弱無能的老師們自然就會答應村民提出的一切條件。卻不知老賈、老師們，甚至整個學院、學校，都與此事無關。

如果兩人能換個場合見面，或許老賈會給黑小夥泡上一杯熱茶，把「讀書無用論」詳詳細細講給他聽，或許黑小夥會很認同這個歪理，哈哈大笑尊稱老賈為「老師」。如今兩個不是敵人的人，卻在地上滾爬撕打著，無所不用其極地去摧毀對方肉體，爭取著一場誰也無法獲得的勝利。

老賈已經沒有力氣了，加速用力讓他的血越流越多。黃啟中和程軍抱在一起抖若篩糠，連話都說不出來一句。老賈兩眼翻白暈了過去，躺下的那一瞬間，黃啟中聽到他小聲嘀咕了一句：

「我閨女呢？」

老賈的死帶來了兩個直接後果。一是學院搬遷的事情得到了妥善解決，村民們群龍無首，加上惹下了人命官司，再也不敢來學校搗亂，領導一勞永逸地解決了新校區搬遷問題。二是書記因為重大責任事故被調走，從此仕途畫上了句號。

在老賈的葬禮上，有些人痛哭流涕、有些人竊竊私語、有些人茫然無措，大多數人則把這裡當成了社交場合，一個個勾肩搭背，相談甚歡。很快，就連那些不多的悲傷也完全消失了，藝術學院恢復了往日的歡聲笑語和勃勃生機。

院長宣布拆分藝術系，教師和學生分散到各系安置，藝術系終於融入了藝術學院的大家庭之中。樹葉黃了又綠、綠了又黃，隨著一批又一批學生畢業離去，已經沒有人再記得黑塔般的老賈和他的茶攤了。（全文完）

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