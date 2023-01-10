雪雁就說，大陸人太理想主義了。wake up，她對汪彤喊，這不是你看小說 呢，生活就是這樣的。就像我跟那個老美，你說有沒有，當然有。他的那個很大，我好奇。但是能跟秦唐講嗎？當然不能講。他也有啊！跟那個北京 女孩可能就剩下談婚論嫁沒講到，其他都講到、做到了。可是我能問嗎？也不能，心知肚明就行了。但是我有底線，就是一切都在婚前。

邵峰說：你家真奇怪，怎麼都是男的在幹活。少凡不吭氣，鍋碗瓢盆洗得叮噹響。

汪彤就說：能者多勞，好男人都是最會洗碗的。

哪有這個道理，邵峰說，我在家從來不洗碗。說實話，家務都很少幹，我老婆還不是愛我如命。

事後，少凡就對邵峰說，其實幹活不是問題，幹多點兒活又不能累死人，關鍵是不舒心。

8

這一天，雪雁跟汪彤說，蘭亭又有空房子了。蘭亭是雪雁住的小區。名字好聽，其實沒蘭也沒亭，一幢兩層樓房，上面四個房間、下面三個房間。因為房租便宜，住的都是中國學生，除了摩尼。摩尼是最老的住戶，跟《教父》裡面的二頭子有點兒像。

房東 就像教父，誰也沒見過。房租、水電，雜七雜八這些事情，都是到摩尼這裡為止，然後由他去交涉。

雪雁說的空房間就在她隔壁，原先的人找到工作走了，雪雁就想到讓汪彤來。汪彤剛來的時候看過，嫌離學校遠。現如今她本來就很少回自己的宿舍，在哪裡住就不那麼重要了。精英樓價是雪雁他們這幢樓的四倍，那不如把東西放過來，也是合適的。（三○）