所有的大海都是相通的（四）

「別哭，慢慢說啊，到底出什麼事了？」我倒比任何時候都顯得冷靜。

「琮琮出事了！是你外甥琮琮，出事了！」

我的第一個念頭是車禍 ，難道琮琮出車禍死了？

我在視頻這頭，等姊姊把話說下去，可她似乎並不知道我的心事，只胡亂哭號著：「琮琮出事了，我們家完蛋了！琮琮出事了，我們家完蛋了！」複讀機一樣，翻來覆去就那幾句話。

可琮琮上個月還打錢來，前幾天還在微信 裡向我問好，怎麼會呢？

姊姊憤怒地說：「琮琮被人騙了，可惡的騙子！千刀萬剮的騙子！蹲大獄的騙子！」聽力不好的姊姊，幾乎是吼叫著告訴我這一切。

如此熟悉的故事，隨時可能發生的故事，當它真的發生，我還是感到無比詫異，既詫異又憤怒，還有一種莫名其妙被耍的感覺。琮琮呢，他人在哪裡？叫他馬上給我打電話！我衝視頻裡的姊姊吼道。

姊姊愣住了，期期艾艾地說：他不在家，出門去了，躲起來了。弟弟啊，我的好弟弟，你可別生氣，氣壞了身體不值得。你趕緊回來，別待在外面了。你住到我家裡來吧，我們家還可以住的啊！你有養老金，可千萬別想不開啊！

任憑姊姊在視頻裡說破了嘴，我還是把電話摁斷，把手機 也關了。讓我憤怒的不單是丟了錢這種事，更為了這樣的事情一再落在我頭上，倒楣事兒接連發生，沒有消停的時候。

一個禮拜後，我決定按著那地圖的指示去找小勇。

過去幾天裡，我足不出戶，房東老太太還以為我病了，把食物放在托盤裡，送到房間門口，並好心地提供了維生素片。（四）