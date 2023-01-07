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黑社會老賈（一二）

張舒涵

老賈如今功成名就，明裡暗裡投懷送抱的女人越來越多。學院裡很多男老師都知道老賈老婆的可惡，私下勸他換個老婆。這不是陳世美「忘恩負義」，而是朱買臣「馬前潑水」，揚眉吐氣得很！

老賈喝口酒「嘖嘖」兩聲，沉默一會兒，低聲說：「兄弟，你說的這事我不是沒想過，沒想過就不叫男人了。不過我心中有個計較，說出來你聽聽是不是這個道理。我老婆跟我的時候，那也是年輕漂亮的美人。當時我窮得叮噹響，人家沒嫌棄結婚了；如今我有錢了，人家老了，是不是就應該輪到我不嫌棄人家了？她跟著我受了罪，就應該跟著我享福。老弟你說是不是這個理兒？」

貧賤時能看得出一個人的底線，富貴時能看得出一個人的品行，老賈的言行證明了他是個很講究「義」的人。史論系段老師家境貧寒，向他借錢，老賈二話不說就拿出了十萬，這種視金錢如糞土的性格很像梁山好漢。但與梁山好漢不同的是，他的「義」不僅體現在對朋友上，也體現在對老婆上。從這一點來說，老賈比那些草菅女人性命的梁山好漢們強多了。

老賈知道書記幫了自己大忙，私下對書記說：「君以國士待我，我必國士報之。我雖然比不上刺客豫讓，但這份恩情我銘記在心！以後但凡你有什麼事，我老賈水裡火裡，絕不皺半點眉頭！」

老賈傾心投入幾年，終於把藝術系搞得有聲有色。書記動用一切關係爭取資源，藝術系在教師規模、資金投入上，與藝術學院不相上下，加上書記善於走上層路線，沒幾年書記的威望就開始隱隱凌駕於院長之上。（一二）

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