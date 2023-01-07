博士家的柴犬（全文完）

粿條店這一帶人氣挺旺，爺爺的生意不錯，還是能掙點錢的。後來旁邊開了間狗肉店，生意火爆到不行，那個老闆想頂下爺爺的小店擴大經營。爺爺不肯，黑心的狗肉店老闆就花高價，頂下了爺爺旁邊那間小店，用來做狗肉和牛肉粿條，價錢極低，令爺爺的生意一落千丈。爺爺萬分無奈，也開始做狗肉火鍋，與隔壁的無良老闆分庭抗禮。

賣狗肉是一門好生意，收入猛增。奶奶信佛，不同意爺爺殺狗、賣狗肉。其實爺爺心底何曾願意對狗下毒手，被逼上絕路，沒辦法啊，家裡那麼多張嘴要吃飯！

奶奶每天一早一晚給天神、土地、觀音菩薩，和祖先燒香，替家人祈福，亦希望自己的內心能平靜一些。奶奶認為，狗是有靈性的動物，殺之、食之，有損陰德。在奶奶的一再堅持下，五個孩子成年以後，爺爺賣掉了狗肉店，過退休 生活。

嘉園一歲那年，父母在一場車禍 中雙雙離世。到了嘉園十歲，奶奶也去世了，鬱鬱而終。爺爺說他想隨奶奶一起去的，又捨不下嘉園。他帶著嘉園去做義工，救助流浪狗、流浪貓，照顧一切見到的可憐的小動物。

嘉園高考 的分數挺高的，超過他報讀的農大分數線很多，但他還是報了農業大學，獸醫專業。是爺爺建議他讀這個專業的，爺爺希望他學有所成，為那些可愛的，或者的可憐的小動物們，提供最直接的幫助……

在劉嘉園二十歲那年，爺爺也去世了，立下遺囑，所有的財產留給嘉園，其他子孫不得爭奪──所以劉嘉園在畢業後不久，有能力頂下一間寵物店，成為老闆。

安安聽得淚水漣漣，下意識握住同樣眼眶含淚的劉嘉園的手。（全文完）