這件事情轟動了媒體，媒體紛紛報導這幅拍下了百萬巨款的版畫作品。平民百姓哪兒看得出好壞，大家都覺得既然有人肯出百萬真金白銀，那這水平一定是錯不了的。老賈的聲望扶搖直上。藝術圈的人則心知肚明，是有人想捧老賈，一個個都存了坐山觀虎鬥的念頭。

果然沒多久，有些藝術圈的痞子和街上的流氓們就故意到學校來找老賈的麻煩。老賈也不多說話，三句不和拿刀就砍，刀鋒銳利吹毛斷髮，砍在桌上木屑橫飛。老賈人狠刀凶，絕不是嚇唬人做做樣子。痞子和流氓們只是受雇於人，為錢賣命，誰也不肯真拿命去冒險，紛紛被嚇退了。沒有了人搗亂，老賈很快就在藝術圈裡聲名鵲起。

老賈潦倒半生，終於守得雲開見月明，迎來人生第一個高峰。想到以往待人和善，卻屢屢被人欺辱，如今怒目呵斥，卻受人尊敬。親身經歷此情此景，老賈無法不感慨人性的醜惡，成了「人性本惡論」的堅定擁篤。

在家裡，老賈的地位也有了翻天覆地的變化。以往我們去老賈家作客，老賈老婆總是招呼老賈：「別畫了，有客人來，快出來學著怎麼和人說話。」如今我們再去找老賈閒聊，他老婆會很不高興地說：

「我們家賈老師正畫畫呢，要不您過會兒再來。這靈感沒了，再找回來很難！」

一個平日裡只知道埋怨男人不掙錢的市儈婦人，如今也知道了「靈感」的可貴，這都是錢鬧的。大多數人與其說是崇敬藝術，倒不如說是崇敬藝術背後湧動的金錢。他們最關心的不是藝術本身，而是藝術品拍出來了多少錢。沒有了錢做支撐，藝術對於他們來說，也就沒有了光環。（一一）