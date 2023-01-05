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又是秋天（二五）

凌珊

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少凡的幾個朋友先後來了，先是毛毛，跟著她的夫君。這毛毛真是毛毛，球球噠噠，北方人講話就是離地不到三尺。一臉的戾氣啊！先是說少凡胃不好，嫌飯做得太硬了。汪彤心想：你誰啊，上來就指手畫腳。指使你自己老公去吧！那老公早給毛毛數叨得像根蔫草，大話都不敢說一聲。

數落完了飯菜，毛毛開始對著灶台指手畫腳，說：這麼髒，炒菜的油煙厚厚得像城牆。其實很容易清潔的，用洗潔劑沾清水，一擦就下來了。說著還要動手，汪彤就說：我來，哪裡敢勞煩客人。然後心裡就氣悶，簡直是越俎代庖，不過就來住兩天，倒挺有主人翁責任感。

最氣是少凡，米飯明明一直以來都是這樣的，今天就好像受了委屈，好像從來沒人管他胃疼，一直都給他吃硬飯似的。毛毛看看控制不了這場面，就悄悄對少凡說：要是早知道你有女朋友，我就不來了。

少凡不吱聲，心裡卻是受用的。朋友還是老的好，你看這麼多年了，都結婚了，還記得我的胃不好。也不管她老公在旁邊，還那麼呵護備至。誰說只有女人需要呵護，男人也要的。

兩天過去了，毛毛他們要去亞特蘭大。少凡上課，沒法送他們，汪彤就說：我送你們好了。開車把他們一對夫婦送到灰狗站，毛毛車上也沒忘了抱怨丈夫哪兒哪兒不夠格。

汪彤想，這毛毛活得是真瀟灑，沒心沒肺，這樣的人都要活百歲的。可憐了那些受氣包，包括她自己。如果按她的脾性，早把她罵得狗血淋頭了。可是，現如今卻只能強裝笑臉，不但要跟她送別，還要揮手說再見。（二五）

亞特蘭大

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