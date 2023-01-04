汪彤站在旁邊說閒話：這麼多鹽，要鹹死幾個。

不好吃找我，少凡說。

找你有什麼用，汪彤說，你又不能讓鴨子起死回生。

我乍那麼怕你啊！少凡說，這樣吧，要是不好吃，我睡沙發好了，要不跪搓板也行。汪彤就給逗樂了。

如今是汪彤給他追著像逃亡，兩個人從臥室追到廳裡，再繞著飯桌追著跑。汪彤就想起來雪雁說的那個貴州邊區受不了要打離婚的女人。

尼娜單位年底有一隊工程師從中國來，需要翻譯，汪彤，雪雁都報了名。除了翻譯，還要帶著他們去首都華盛頓DC、紐約等大城市觀光 。為了趕火車，汪彤三更半夜就起來了。

少凡說：我送你去雪雁那裡。兩個人冷風黑夜裡，開車到了雪雁樓下，少凡卻遲疑著不肯進去。汪彤搞不清楚緣由，怎麼就不能進去呢？

少凡彆彆扭扭只好說：尼娜有那個意思，讓她看到我們在一起不好。

汪彤一愣，他倒是挺替別人著想。都跟他這樣了，還要躲躲藏藏，跟地下工作者一樣。

少凡轉身開車回去，汪彤想起上次教會吃飯，一夥人堆在一起。某男開始抱怨，說老婆這也不會，那也不會，娶這個麼老婆，簡直是上輩子作孽。少凡過後就說：哪有這樣的，我要是娶老婆，一定是世界上最好的。要不就不娶。

汪彤現在把這話翻來倒去想想，那她算不算世界上最好的？如果是，就不應該怕見人。如果不是，又幹麼跟她在一起呢？只是這樣住來住去，反正有實質內容，又不用擔當任何責任？她這也是在乎起名分了嗎？還是人到橋頭，自然要上橋。她這樣想著，就覺得不知道哪裡來了危機感。（二四）