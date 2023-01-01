幾個回合後，書記深感學院關係盤根錯節，老師們個個奸猾狡詐，自己一個外來戶難以立足。書記鄙視老師們文弱，老師們鄙視書記粗俗，雙方都認為對方朽木不可雕。書記正發愁如何立威，可巧就有人乖乖送上門來。書記興奮地扔掉外衣，故意攥起拳頭，把疙疙瘩瘩的肌肉 鼓起來，大聲對目瞪口呆的薛文婧說：

「前面帶路！」

薛文婧神色惶惶地把書記帶到學院辦公室，保安正在裡面大聲吆喝：「你們這兒管事的都死了是吧？」

「放屁！」書記一個箭步跨進屋裡，威風凜凜地站在屋中間，「我是這兒管事的，你他媽的算哪根蔥！」

保安無賴般一屁股坐在桌子上，晃著腿說：「我是童欣老公，和這兒的老師也算是老相識了。你們學校把她藏起來也行，給錢，你不給錢我不走。你不讓我好好活，我也不能讓你們活好了！」

書記按下怒氣，抱拳拱手說：「哥們，咱們先禮後兵。我勸你還是回去吧，俗話說強扭的瓜不甜，這夫妻間床上的事，按說我這外人沒啥說話的分兒。可你們都打成了這個樣子，日子還有個屁過頭！倒不如放她一條生路、放你一條生路，兩全其美不是更好？」

書記再次抱拳施禮，自認這番話說得有文有武、有理有據，足以讓這些知識分子們刮目相看，翹起大拇指稱讚自己當得起「乃文乃武」四個大字。書記偷眼觀看，果然女老師們一臉崇拜的神色，不由得心情大好。

可是小保安不為所動，他也脫了上衣，露出一身盤虬臥龍般的肌肉，一拳頭打碎了辦公室的地球儀，玻璃渣和木屑劈劈啪啪落了一地，示威般看著大家。（六）