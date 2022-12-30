顏寧儀／圖

安安早上九點，來到安然咖啡 店開門做事。早上外送的咖啡真不少，下午斷斷續續，主要靠熟客到店裡來堂食。不少熟客說上午昏昏欲睡，但又要專注做事，所以得靠一杯咖啡來續命。下午則是習慣性划水的時候居多，事情不到十萬火急不去做。

上午外送的單基本幾杯起步，附近的小白領們組隊團購，安安經常有忙不過來的感覺。她有點恨幾乎每天都遲到的小楊，心裡一次又一次對自己說，如果以後要請店員，務必要強調守時的重要性，遲到扣錢，遲到的次數去到上限，無條件辭退。

但對於小楊，紀律這一套不管用。因為她不僅沒有給小楊開工資，小楊媽媽還拿出幾千元，讓小楊跟著她學咖啡。小楊是個又高又瘦的十六歲男孩，學習成績不大好，已經定了，秋天以後讀技校。他媽媽認為，花半個月工資讓孩子到咖啡店學手藝，好過讓他一連幾個月在家裡打遊戲──而且去技校也是學手藝，提前多學一門謀生技能有益無害。

劉嘉園推門進屋，趁著店裡沒人，給安安亂拋媚眼，然後像他往常那樣，正經要了杯巧克力熱飲，再回到門外，餵被長繩子綁著的昏昏欲睡的奶茶吃貓條。他有無窮無盡的貓條，每次出現，都拿一條來哄奶茶開心。

安安隔著門大聲說：劉老闆，你的巧克力要多等一會哦，我這會正在做一筆三百萬的大生意。剛剛有人下單點了八杯咖啡，快遞小哥已經在前來的路上了。

劉嘉園說：等我餵完奶茶就要走，今天要給人家的狗狗切蛋蛋。再不做好，你得給我送過去，不送我下次拐走你的笨奶茶。

他總說安安養的加菲貓奶茶，鼻子短、模樣醜，智商還很低，但每次來，又都給人家帶貓條。安安煩他攻擊自己的貓，說他口無遮攔，早晚要遭報應，被他店裡養著的大狗咬小腿。

他說：誰讓奶茶是在我手上做絕育手術 的呢！我要對奶茶負責任。

莫名其妙，而且還是不講邏輯的回應。他在追求安安，想方設法逗安安開心，有時胡攪蠻纏、有時嬉皮笑臉、有時胡言亂語。

等到安安有空給劉嘉園做巧克力熱飲，劉嘉園已經回到寵物店做事了，安安就打發剛進門的小楊送過去。小楊不願意去，因為每次劉嘉園都說：「下次如果還是你送貨，我放狗咬你，你要讓安安親自送來給我，你知道嗎，你這個笨蛋！」

安安說：走吧、走吧，快去快回。放心去，如果他的狗咬死了你，我讓他賠給你媽媽三千元。

所有的熟客都能看得出來，相隔不遠那間寵物店的獸醫劉嘉園先生，正在狂熱地追求安安，每天過來咖啡店巡視若干次。搞笑的是，劉嘉園喝不了咖啡，一喝就心跳加速。有次他為了在安安面前有所表現，拚死喝掉半杯拿鐵，滿臉潮紅，瞇縫著眼睛，捂緊心口說：只有中了彩票特等獎，俺們的心臟才能跳得那麼快啊！所以他只能喝巧克力熱飲，像小朋友那樣。

安安讓他別追自己，因為她喜歡的是成熟男人，不是小男孩。劉嘉園是出了名的好脾氣，半點不生氣，說：我早晚有一天會變為成熟男人的，你急個錘子啊！

安安笑道：你快走開，給奶茶做個手術收費那麼高，問你要條狗狗，你都不捨得給，還好意思來追我！

劉嘉園說：你看你不明事理了是不是？價格是老闆定的，我只是一位打工仔。你這個膽小鬼，不敢惹我們老闆，天天欺負我這個老實人。

安安說：你們那個老闆又是光頭、又有紋身，我惹不起──要不然，你也把頭髮剃光，再紋個身？

劉嘉園大笑說：老子才不上你的當！

兩個月前，寵物店撞進來一條很漂亮的柴犬，再也不肯離開。這條柴犬又漂亮、又健壯，而且還是純種的，應該是附近人家走失的。可惜脖子上沒有項圈，無法替牠尋找主人。安安只看一眼就愛上了，向劉嘉園提出領養的要求。

劉嘉園說：柴犬不是流浪犬，不能領養的。我們老闆說了，我們自己先養著，等那主人來尋親──這麼名貴的狗狗，主人一定很疼愛的。你看被照顧得多好，比我還結實，從不隨地大小便，還很有禮貌。每一位進店的人和小動物，牠都過去聞一聞、舔一舔，示好、安慰，從不亂吠亂叫……

安安不耐煩了，大聲說：你同意就點頭，不同意搖頭，真囉嗦！

劉嘉園說：我是囉嗦的爺爺、奶奶帶大的孩子，所以我囉嗦是有科學根據的，安安你不要總糾結於我小毛病啦！往大方面看，我是個不錯的人……

但安安還是不死心，隔幾天又去跟劉嘉園糾纏。劉嘉園是獸醫沒錯，同時也是寵物店的股東，負責寵物店的日常工作。另外那位老闆其實是投資 人，既不來上班，也不干涉店裡的事務。

安安說：劉嘉園你這個偽君子，口口聲聲要對我怎樣好、怎樣好，問你要條柴犬都不給！

劉嘉園說：你看你養的貓吧，多可憐，一天到晚都被繩子綁著。做為獸醫，我不願意看到動物被綁著的──你要明白，狗比貓更加熱愛自由，要跑步、要撒野。（一）